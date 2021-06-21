Ozan Doğulu Sevgilisini İzlemeye Gitti, Annesine Sarıldı!

Ünlü Aranjör Ozan Doğulu önceki gün sevgilisi Hera Aslan’ın DJ performansını izlemeye gitti. Performans sırasında yanında bulunan annesi Serpil Doğulu’ya sarılarak annesini çok sevdiğini söyleyen ünlü aranjör sevgi dolu halleri ile dikkatleri üzerine çekti. Ünlü Aranjör Ozan Doğulu sevgilisi Hera Aslan ve DJ performansı hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır. İşte magazin dünyasının dikkat çeken çift Ozan Doğulu ve Hera Aslan hakkında merak edilenler.

Tatil sezonunu Bodrum'da açan Ozan Doğulu önceki gün Gölköy'de bulunan plajda sevgilisi Hera Aslan’ın DJ performansını izlemeye gitti. Ünlü aranjörün annesi Serpil Doğulu da performansa katılım gösterdi ve anne oğul arasında renkli görüntüler dikkat çekti. Ozan Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu’ya sarılıp onu çok sevdiğiniz söylemesi dikkat çekerken ikilinin sevgi dolu pozları da gündeme geldi.

Ozan Doğulu, muhabirlere annesi Serpil Doğulu ile sarılarak poz verdi ve annesini ne kadar çok sevdiğini söyledi. Anne oğulun bir arada bulunduğu sırada ne kadar keyifli olduğu gözlerden kaçmadı. Bununla birlikte ünlü aranjör Ozan Doğulu yaklaşık olarak 3 senedir aşk yaşadığı sevgilisi Hera Aslan, annesi ve kızları ile bir süredir Bodrum'da tatil yapmaktaydı. Tatil sezonunu Bodrum'da açma kararı alan Hera Aslan ile sevgilisi Ozan Doğulu güneşin ve denizin tadını çıkardı.

Birlikte objektif karşısına geçen ve samimi pozlar veren ikili sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmıştı. Birlikte oldukları fotoğrafları “Doymadık sevmelere” notu ile Instagram hesabından yayınlayan Hera Aslan yapmış olduğu paylaşımın altına kalp emojisi de eklemişti.

Ozan Doğulu'nun 2018 senesinde 3 kızının annesi Ece Yosmaoğlu’ndan tek celsede boşandığı biliniyordu. 3 çocuğu olan çiftin yollarını ayırma kararı almasında Ozan Doğulu'nun şimdiki sevgilisi Hera Aslan’ın sebep olduğu öne sürülmüştü.