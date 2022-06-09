Ozan Akbaba: Bir Cerrahı Canlandırmak Büyük Sorumluluk Gerektiriyor

Yapımcılığı Fatih Enes Ömeroğlu tarafından gerçekleşen ve yapımı Arc Film tarafından üstlenilen Kasaba Doktoru dizisi TRT 1 ekranlarında Cuma akşamlarında izleyici karşısına çıkıyor. Projenin başrolü ünlü oyuncu Ozan Akbaba ise Beman Dergisi’ne bir röportaj vererek dikkat çekici açıklamalarda bulundu .Başarılı oyuncu Ozan Akbaba birbirinden şık özel fotoğraflar ile süslenen röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Hakan Hoca ile Kasaba Doktoru dizisinde hayat verdiği karakter hakkında konuşan ünlü isim dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü oyuncu hastane temalı olan bir projede yer almanın gerçekten zor olduğunu ifade ederken önemli ve işinde yetkin olan bir cerraha hayat vermenin bazen büyük bir sorumluluk gerektirdiğini ifade etti. Bir ameliyat sahnesinde başarılı bir ameliyat çıkarmak zorunda olmak ile birlikte 3 dalda uzmanlığı olan birine hayat verdiğini söyleyen Ozan Akbaba operasyonda bulunan genç doktorları da etkilemesi gerektiğini ifade etti. O genç doktorlara da cesaret vermesi gerektiğini söyleyen Ozan Akbaba tüm bunların harika olduğunu, dekorun, kostümün ve her şeyin hazır olduğunu da söyledi. Fakat ünlü isim bir oyuncu olduğunu söylerken bütün sorumluluğun da burada başladığını ifade etti. 25 senelik iyi bir cerrahın hareketlerindeki akıcılık, el becerisi ve tıbbi gereçleri kullanma yeteneğini tek bir hareket ya da hareketi ile vermesi gerektiğini açıkladı. Tüm bu gereklilikeri doğru sunmak, bir araya getirmek ve o sunuma yorum katan bir ekiple çalışmanın büyük bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Bununla birlikte kendisini izleyen bir genel cerraha da onun bir meslektaşı olduğunu hissettirmenin ve onu etkilemenin de şart olduğu yönünde ifadeler kullanıldı. Görevini yerine getirebildiğini umduğunu söyleyen ünlü oyuncu, Hakan Aydıner karakterini sevdiğini, o karakteri yaşatmanın çok eğlenceli olduğunu ve bunun büyük bir sorumluluk anlamına geldiğini açıkladı.