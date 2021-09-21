Oyuncu Uğur Arda Aydın'a Hapis Cezası! Cinsel Taciz Suçundan Yargılandı

Oyuncu Uğur Arda Aydın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda meslektaşları olan Nazife Aksoy ve Mana Alkoy’u taciz ettiği iddiası ile yargılandı. Oyuncuya cinsel saldırı suçundan 2 ay 6 ay hapis cezası verildiği öğrenildi.

Aydın'ın yargılandığı duruşma İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti. Gündemde yer alan duruşmaya tutuksuz sanık Uğur Arda Aydın ile müştekiler Nazife Aksoy ve Mana Alkoy’un katılım gösterdiği öğrenildi. Bunun yanı sıra tarafların avukatlarının da duruşmada hazır bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Alkoy, hala aynı yerde, şehir tiyatrolarında çalıştığını belirterek büyük bir baskı altında bulunduğu şeklinde ifadeler kullandı. Uzun bir süre işini kaybetme korkusu ile şikayette bulunmadığını ve babasını kanserden kaybettiğini açıkladı. Şikayeti sebebiyle açılan davanın zaman aşımından düşürülmesini istemediğini belirten Mana Alkoy, açıklamaları ile dikkatleri üzerinde topladı.

Müşteki Nazife Aksoy ise pek çok problemlere rağmen duruşmalara katıldığını anlatarak hiçbir kadının bu tip sıkıntıları göze alarak bu şekilde ağır bir şey için oraya gelmek istemeyeceğini söyledi. Onların da ailelerinin olduğunu ve ne yaşadığını kendisinin bildiğini, bu durumun da hiç kolay olmadığını açıkladı. Onlara bunu yaşatanın ise ne yaşattığını çok iyi bildiğini açıklayan Aksoy, sanığın cezalandırılmasını talep ettiğini söyledi.

Oyuncu Aydın ise hakkındaki suçlama sebebiyle mahkeme huzurunda savunma yapmaktan utandığını açıklayarak müşteki Alkoy’un söz konusu olay ardından ailesi ile aynı birimde çalıştığını ve onlarla görüşmeye devam ettiğini söyledi. Alkoy’un bu hareketini nasıl açıklayacağını soran Aydın, iddia ettiği şekilde bir olay olmuş ise bununla ilgili çok sayıda yetkili birim varken neden bunların hiçbirine bildirimde bulunmadığını sordu.

Mahkeme oyuncu Aydın'ı cinsel saldırı suçundan ilk olarak 3 yıl hapis cezasına çarptırdı ancak daha sonra ceza 2 yıl 6 aya indirildi. Karar sonrasında müşteki kadınlar ise çığlık atarak sevinç gözyaşları döktü ve birbirlerini sarıldı.