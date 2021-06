Oyuncu Damla Ersubaşı Eski Eşi Mustafa Can Keser ile Tatilde Görüntülendi

Bir döneme damga vuran ve unutulmaz Türk dizileri arasına giren Sihirli Annem'de Tuğçe isimli karaktere hayat veren başarılı oyuncu Damla Ersubaşı geçen sene boşandığı eski eşi Mustafa Can Keser ve çocukları ile birlikte tatile gitti. Tatilde olduğu sırada kameralara yansıyan ve keyifli halleri ile dikkat çeken oyuncu Damla Ersubaşı gazeteciler ile kısa bir sohbette gerçekleştirdi. Ünlü isme “Eski eşinizle barıştınız mı?” sorusu yöneltildi ve Damla Ersubaşı, merak edilen konuya açıklık getirdi. Sizin için Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı’nın geçen sene boşandığı eşi Mustafa Can Keser ve çocukları ile birlikte tatile çıkması hakkında detaylı bilgileri hazırladık.

Geçtiğimiz sene ihanet iddiaları ile gündeme gelen ardından eski eşi Mustafa Can Keser tarafından şiddete uğradığı konuşulan Damla Ersubaşı eski eşi ile barışmadığını ve her zamanki gibi çocukları için bir araya geldiklerini söyledi. Sevilen proje Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği Tuğçe karakteri ile tanınan başarılı isim Damla Ersubaşı tatil sezonunu Bodrum'da açtı ve eski eşi Mustafa Can Keser ile çocukları için bir araya geldi.

İki kızını alıp Türkbükü'nde görüntülenen ünlü oyuncu önceki gün kızları ile beraber denizde keyifli dakikalar geçirdi. Çocuklarını plaja bırakmalarından sonra beraber denize giren Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser dikkatleri üzerine çekti. Eski eşi ile barışmadıklarını ve çocuklarının mutlu olması için bir araya geldiklerini ifade eden oyuncu merak edilenleri bu şekilde yanıtladı.

İkinci kızına hamile olduğu sırada ihanet iddiaları ile gündeme gelen eşini affeden ve daha sonra evliliğini devam ettirme kararı alan ünlü oyuncu Damla Ersubaşı daha sonra boşanmak istemişti. Taraftarlığın beraberliği ise uzun sürmemiş ve ikilinin boşanması geçen sene çok konuşulan olaylar arasına girmişti.