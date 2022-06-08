Öykü Gürman 2. Kez Evleniyor! Öykü Gürman Eşi Fatih İçmeli Kimdir?

Şarkıcılık ile birlikte çeşitli projelerde sergilediği oyunculuk performansı ile milyonları etkileyen ve büyük başarılara imza atan Öykü Gürman bu defa bir evlilik haberi ile gündemde yer alarak adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu ve şarkıcı Öykü Gürman bir süre önce ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Sen Anlat Karadeniz isimli televizyon dizisi projesinde Asiye isimli karaktere hayat vermiş ve gönüllere taht kurmuştu. Son olarak ise Bayram Şekeri isimli sinema filminde rol alan ünlü oyuncu sevenleri ile beyaz perdede buluşmuş ve çok sayıda beğeni dolu yorum almıştı.

Evlilik yolunda ilk adımı atan ünlü oyuncu ve şarkıcı Öykü Gürman mutlu haber ile sevenlerinin dikkatini çekti. Yaklaşık olarak 3.5 senedir beraberlik yaşadığı Fatih İçmeli ile aile arasında gerçekleşen bir tören ile nişanlanan ünlü oyuncu sosyal medya hesabından da o mutlu anlarını paylaştı. Sosyal medya hesabı üzerinden hayranları ile mutluluğuna paylaşan ünlü şarkıcı bir oyuncu Öykü Gürman dikkatleri üzerine çekti. Nişan fotoğrafları ile magazin gündeminin üst sıralarında yer alan Öykü Gürman ve Fatih İçmeli hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır. Peki Fatih içmeli kimdir? Öykü Gürman Fatih içmeli ile nişanlandı!

Aile arasında düzenlenen nişan töreninde çekilen pek çok fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden sevenleri ile paylaşan ünlü oyuncu ve şarkıcı Öykü Gürman mutluluklarını ifade etti. Mesajlar ve güzel dilekler için çok teşekkür ettiklerini açıklayan ünlü oyuncu dikkatleri üzerinde topladı. Fatih İçmeli Öykü Gürman'a geçtiğimiz sene Ocak ayında Paris'te evlenme teklifi etmiş ve “Evet” yanıtını almıştı. Öykü Gürman ise bu sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyememiş ve o anları da sosyal medya hesabından hayranları ile paylaşmıştı. Seneler önce verdiği bir röportajda annesi ve babasının kendisi 11 yaşındayken ayrıldığını ifade eden Öykü Gürman baba eksikliği yaşadığını da belirtmişti.