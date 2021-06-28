Oy Anket Sonuçları Açıklandı! AKP ve CHP Arasındaki Fark Görenleri Şaşırttı

Paylaşılan son anket sonuçlarında iktidar parti, AK Parti ile ana muhalefet partisi CHP arasındaki farkın az olması dikkat çekti. Europe Elects tarafından paylaşılan ankete göre, AK Parti'nin oyu ),5 oranında gösterilirken, CHP &, 9 oranında oldu. Ankette İYİ Parti , 7 olarak gösterildi.

Diğer yandan, erken seçim istekleri diğer yandan ise Kanal İstanbul tartışmaları devam ediyor. Son zamanlarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "söke söke" polemiği gündeme damga vurdu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul'a yatırım yapan şirketlerin parasını ödemeyeceklerini söylerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "sizden söke söke o paraları alırlar" ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "bize sökmez" diye yanıt verdi.

Anket Sonuçları Paylaşıldı

Gündem bütün sıcaklığını korurken, olası bir erken seçim ihtimaline karşı seçmenler oy oranları da merak ediliyor. Uluslararası platformda yayımlanan bütün anketleri bünyesinde toplayarak takipçileri ile paylaşan Europe Elects’in açıkladığı anket sonuçlarına göre, AK Parti ile Ana muhalefet partisi CHP arasındaki oy farkının az olması dikkat çekici bulundu.

Fark Yüzde 2,6

Europe Elects tarafından paylaşılan anket sonuçlara göre, AK Parti ile ana CHP arasındaki oy farkının % 2,6 oranında olduğu görüldü. Anket sonuçlarına göre AKP ),5, MHP ise %8,3 oranında oy alıyor. Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı hesaplandığında ise bu oran yüzde 37,8 oldu. Millet İttifakı'nın oy oranlarında artış yaşanırken, CHP % 26,9, İYİ Parti ise yüzde 14,7 oy aldı.

İYİ ve DEVA Partisi Dikkat Çekti

Dikkat çeken diğer bir detay ise İYİ Parti ve DEVA Partisi'nin son zamanlardaki oy artışının devam etmesi oldu. Son anket sonuçlarında % 13 ile arasında ilerleyen İYİ Parti, son ankette de sabit kaldı. Ali Babacan’ın partisi olarak bilinen DEVA Partisi ise son aylardaki yükselişini sürdürüyor. DEVA Partisi’nin oy oranı % 4,1 gösterildi. Muharrem İnce tarafından kurulan Memleket Partisi'nin oy oranı ise 0,9'da kaldı.

