Otomobil pazarı alt üst olacak! Renault Türkiye’de 340.000 TL'ye otomobil satacak! 0.8 litrelik motor hacmi ve 50 beygir

0.8 litrelik motor hacmi ve 50 beygir... Otomobil pazarı alt üst olacak! Renault Türkiye’de 340.000 TL'ye otomobil satacak! Renault markasının 340.000 TL ile motor hacmi ve 50 beygirle yeni aracını tanıttı. Böylelikle Otomotiv sektöründe hızlı bir giriş yapan Renault’la otomobil konusundaki ihtiyaçlarınızı daha sorunsuz şekilde karşılama şansına sahip olabilirsiniz. Türkiye Otomotiv sektöründe Renault alt üst edecek flaşh gelişmeleri ile karşımıza çıkıyor. 340.00 TL olarak piyasayı sarsacak 0.8 litrelik motor hacmi ile 50 beygir özelliğe sahip olan aracı olan Kwid modelini sundu.

Otomobil Pazarı Alt Üst Oldu! 340.000 TL Otomobil

Araç piyasasını sarmaya gelen Renault’tan araç piyasasına yönelik 340.000 TL araç sunuluyor. Buna göre üstün performans özelliğine sahip olan Renault ile bundan sonra piyasayı etki altına alan Renault’la ayakları yerden kesecek kampanyasıyla geldi.

Renault tarafından sunulan yeni model ile 340.000 TL’ye yeni araç satın alma şansına sahip olacaksınız. Tüm yeni model ve satış hizmetlerinde yeniliğe giden Renault piyasadaki müşterilerini sevindirmeyi sağlayacak yeni farklı modeliyle piyasayı etki altına almayı başarıyor. Renault en yeni modeli 50 beygir şeklinde olurken araç sahiplerinin de gönlünde yer kurmayı başaracak. Böylelikle araç konusundaki ihtiyaçları karşılamaya başlamış olacağınızı söylemeliyiz.

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