Orman Yangını Atina Yakınlarındaki Bölgeyi Delip Geçti

Yetkililer, Salı günü Atina'nın kuzeyindeki bir orman yangınının dağlık bir çam ormanını süpürdüğünü ve yoğun bir yangın söndürme konuşlandırması tarafından kontrol altına alınmadan önce en az bir düzine eve ciddi şekilde zarar verdiğini ve arabaları yaktığını söyledi.

Alevler, yetkilileri başkentin 30 kilometre (18 mil) kuzeydoğusundaki Stamata bölgesi çevresindeki evleri tahliye etmeye sevk ederken, alevler Atina'nın üzerine dumanlar saçarak şehrin bazı bölgelerinde görüş mesafesini sınırladı.

Salı günü yangına müdahale etmek için sekiz su damlayan uçak ve 12 helikopter kullanılıyordu ve buna 300'den fazla itfaiyeci de sahadaydı.

Sivil Koruma şefi Nikos Hardalias, "Zor ve tehlikeli bir yangındı" dedi.

"İtfaiye ekipleri, yerleşim alanları ve evler arasında çalışmak zorunda kaldı ... Yangın şu anda azalmakta, ancak hala birkaç farklı yerde yanmaya devam ediyor."

Salı günü yapılan operasyonda kiralık bir Rus Be-200ES yangın söndürme uçağının yanı sıra su damlayan kovalarla donatılmış iki Yunan ordusu helikopteri kullanıldı.

Bölge sakinleri cep telefonu uyarıları aldı ve dumana maruz kalmamak ve tehlikeli kıvılcımların evlerin içinde patlamasını önlemek için kapı ve pencereleri kapalı tutmaları istendi.

Yetkililer, yangının nedeninin hemen belli olmadığını ve yerel kundaklama raporlarının araştırıldığını da sözlerine ekledi. Kamu Düzeni Bakanı Michalis Chrisochoidis daha fazla ayrıntı vermeden dört kişinin sorgulanmak üzere gözaltına alındığını söyledi.

Şehirlerin yakınında çıkan yangınlar, genellikle yasadışı gelişme için ormanlık arazileri temizlemek için kundakçılıkla suçlanıyor.

İtfaiye şu anda Yunanistan'ın bazı bölgelerinde, Cuma gününe kadar sıcaklıkların Yunanistan'ın merkezinde 43 C'ye (109 F üzerinde) ulaşması beklenen bir sıcak hava dalgasıyla tetikte.

Salı günkü yangın, kuvvetli rüzgarların etkisiyle kontrol altına alındı.

Üç yıl önce büyük Atina'da çıkan ölümcül orman yangınları 100'den fazla insanı öldürdü ve 1.000'den fazla evi yok etti veya ciddi şekilde hasar gördü.

İtalya'nın Sardunya adasında ve İspanya'nın Katalonya bölgesinde de yangınlar çıktığı bildirildi.

Hafta sonu, Katalonya son iki yılda bölgeyi vuran en kötü orman yangınını kaydetti.

Pazartesi günü yağmur, itfaiyecilerin yangının çoğunu kontrol edebildiği anlamına geliyordu, ancak o zamana kadar 1.657 hektardan (4094 dönüm) fazla arazi yanmıştı.

Sardunya'da bir dizi orman yangını adanın güneybatısını kasıp kavurdu ve 1000'den fazla kişi tahliye edildi.

Bölgede olağanüstü hal ilan edildi. Avrupa Birliği Pazar günü yaptığı açıklamada, İtalyan makamlarının talebi üzerine adaya dört yangın söndürme uçağı göndereceğini duyurdu.