Ordu'da 05.00’te Acil Toplantı Yapıldı! Kuvvetli Yağış Uyarısı Gerçekleşti

Meteorolojinin Ordu için kuvvetli yağış uyarısı yapması üzerine İl Afet Acil Durum Yönetim Merkezi bir toplantı gerçekleştirdi ve toplantı Vali Tuncay Sonel’in başkanlığında toplandı.

Sinop'ta etkili olan sağanak sebebiyle trafikte aksamalar yaşandığı görülürken denizde de hortum oluştuğu bilgisi verildi. Diğer taraftan Ardahan'ın Hanak ilçesinde de gün boyu sağanak etkili olurken ilçe ve köyler de dolu yağışı ardından sele teslim oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölgelerde heyelan, taşkın ve ani sel uyarılarında bulundu. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bulunan Artvin ve Rize'de oluşan yağış korkuttu. Valilikler, risk bölgesinde bulunan iki kentte de yeni kriz merkezleri oluşturuldu ve önlemler alındı.

İş makineleri taşkın riskine karşı derelerin bulunduğu bölgelere gönderildi ve uyarılar gerçekleşti. Bölge halkına cami hoparlöründen yapılan uyarılarda dere yataklarından uzak durulması yönünde açıklamalar yapıldı. Bir süre yapılan anons sürdürülürken vatandaşa bilgi verildi.

Doğu ve Orta Karadeniz Bölgesi'nde bazı iller adına meteoroloji ve AFAD heyelan ile sel uyarısında bulunmuştu. Yapılan uyarılar sonrasından bölge illeri olan Trabzon, Artvin, Giresun, Ordu ve Rize'de akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağmur sebebiyle çeşitli önlemler alındı.

Etkili olması beklenen yağış, cami hoparlöründen halka bildirilirken anonsta bölge halkının dere yataklarından uzak durması gerektiği söylenildi. Bunun yanı sıra heyelan tehlikesi altında bulunan evlerde bulunan vatandaşların yerlerini değiştirmeleri hakkında bilgi verildi.

Doğu Karadeniz bölgesinde su taşkını, heyelan ve ani sel uyarılarında bulunurken Artvin ve Rize'de beklenen yağış da bu sabah kendisini gösterdi. Yağış yer yer sağanak olarak devam ederken Karadeniz Sahil Yolu’nun bazı bölümlerinde de su birikintilerinin oluştuğu gözlemlendi. Artvin ile Rize'nin doğusunda başlayan ve giderek şiddetli bir hal alan yağışlar hakkında kentlerde valilikler bünyesinde yeni kriz merkezleri oluşturuldu.