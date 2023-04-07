Opel Grandland'e okkalı zam geldi! Almak isteyenler kafayı yedi! İşte 0 faiz fırsatlı Grandland Nisan 2023 fiyat listesi

Almak isteyenler kafayı yedi! Opel Grandland'e okkalı zam geldi! İşte 0 faiz fırsatlı Grandland Nisan 2023 fiyat listesi... Opel Grandland, hem şık tasarımı hem de yenilikçi teknolojileri ile dikkat çeker. IntelliLux LED Pixel Farlar, gece görüş sistemi, benzinli ve dizel motor opsiyonları gibi özellikleri ile rakiplerinden ayrışır. Bunların yanı sıra, ısıtmalı ön ve arka koltuklar, ısıtmalı ön camlar, Full LED farlar, 7 inç dijital gösterge paneli ve 17 inç teknik gri alaşımlı jantlar gibi donanımları da bulunur.

Ayrıca, güvenlik özellikleri de oldukça gelişmiştir. Grandland, sürücü yorgunluğu uyarısı, şerit takip asistanı, hız sabitleyici, park asistanı, kör nokta uyarısı, trafik işareti tanıma sistemi gibi birçok özelliği de içerir.

Opel Grandland'in Nisan 2023 Fiyatları

Opel Grandland'in Nisan 2023 fiyatları, aracın motor ve şanzımanına göre değişiklik gösterir. Şu anda, Opel'in resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre Grandland'in fiyatları şöyledir:

1.2 130 HP Benzin Elegance: 1.162.900 TL

AT8 Elegance: 1.232.900 TL

1.5 130 HP Dizel Elegance: 1.222.900 TL

Grandland'in fiyatları, donanım ve ek özelliklerle birlikte değişebilir. Ancak, Opel'in sunduğu 0 ve 0,99 faiz fırsatlarından yararlanarak Grandland'i daha uygun fiyata almak mümkün olabilir.

Opel Grandland ve Diğer SUV Araçlar

Opel Grandland, SUV segmentinde yer alan birçok araç ile karşılaştırılabilir. Örneğin, Nissan Qashqai, Volkswagen Tiguan, Peugeot 3008, Ford Kuga, Mazda CX-5 gibi araçlar Grandland ile benzer özelliklere sahiptir.

Ancak, Grandland'in özellikle donanım ve güvenlik özellikleri konusunda diğer araçlardan ayrıştığını söyleyebiliriz.

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