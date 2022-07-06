OPEC Başkanı Mohammad Barkindo Nijerya'da 63 Yaşında Öldü

Ülkenin petrol şefi, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) genel sekreterinin Nijerya'nın başkenti Abuja'da öldüğünü söyledi.

OPEC+ ittifakının oluşturulması yoluyla gruba yön veren Nijeryalı bir petrol endüstrisi emektarı olan Mohammad Barkindo, OPEC'in en üst kademesinde altı yıl geçirdikten sonra bu ayın sonunda istifa edecekti. 63 yaşındaydı.

Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) başkanı Mele Kyari, haberi Çarşamba günü erken saatlerde bir tweet ile duyurdu ve daha sonra OPEC'teki iki kaynak tarafından doğrulandı.

Kyari, "Değerli Dr Muhammad Sanusi Barkindo'yu kaybettik" diye tweet attı.

"5 Temmuz 2022'de dün saat 23:00 civarında öldü. Yakın ailesi, NNPC, ülkemiz Nijerya, OPEC ve küresel enerji topluluğu için kesinlikle büyük bir kayıp. Cenaze törenleri kısa süre içinde açıklanacak” dedi.

Ölüm nedeni henüz bilinmiyordu.

Barkindo'nun kariyeri kırk yılı aşkın bir süreye yayıldı ve NNPC ile Nijerya'nın dışişleri ve enerji bakanlıklarında görev yaptı. OPEC sonrası bir kariyere hazırlanmak için Abuja'ya dönmüştü.

Kyari, Barkindo'nun Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari ile görüştükten ve Abuja'daki bir enerji zirvesinde ana konuşmayı yaptıktan saatler sonra öldüğünü söyledi.

OPEC başkanlığı görevi, endüstriyi hırpalayan küresel şoklarla damgalandı.

Abuja'daki konuşmasında Barkindo, petrol ve gaz endüstrisinin "kuşatma altında" olduğunu ve hala son yıllardaki muazzam yatırım kayıplarından dolayı sersemlediğini söyledi.

Son konuşmasında, "Çok kısa bir zaman diliminde, sektör iki ana döngüden etkilendi - 2015 ve 2016'daki şiddetli piyasa gerilemesi ve COVID-19 pandemisinin daha geniş kapsamlı etkisi" dedi.