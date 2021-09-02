Onur Tuna Re Touch Mag Men Dergisi’nin Kapak Yıldızı Oldu!

Ekran hayatına başladığı gün itibari ile dikkatleri üzerinde toplayan ve rol aldığı her yeni proje ile adından söz ettirmeyi başaran sevilen oyuncu Onur Tuna hakkında yeni bilgilere ulaşıldı. Son yılların en başarılı erkek oyuncuları arasında yer alan ve rol aldığı projelerde sergilediği performans ile sosyal medyada sıkça konuşulan Onur Tuna, Eylül ayında bir dergiye kapak yıldızı oldu. Mucize Doktor isimli televizyon dizisi projesinde “Doktor Ferman” rolüne hayat veren oyuncu. izleyicilerin gönlüne adeta taht kurmuştu.

Karakterlere hayat vermesinin yanı sıra yakışıklılığı ile de konuşulan ve kendine özgü tarzı ile adından söz ettiren başarılı isim Onur Tuna, Yasak Elma dizisinde de rol almış ve seyirci kitlesinden beğeni toplamıştı. Yasak Elma sonrasında Mucize Doktor dizisinde iki sezon boyunca kalan ünlü oyuncu, Doktor Ferman karakterine hayat vermişti.

Ünlü isim Onur Tuna, Re Touch Mag Men Dergisi’nin Eylül ayı için kapak yıldızı oldu ve pozları ile dikkat çekti. Ünlü oyuncu Onur Tuna, dergi için dikkat çekici pozlar verdi ve magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Oyuncu hakkında “ekranların mavi gözlü devi” tanımlaması yapılırken konu hakkında detaylar da merak edildi.

Seyirci kitlesi ile ünlü oyuncuların sevenleri, Tuna hakkında çok sayıda yorum yaptı ve ünlü oyuncu için övgülerde bulundu. Karizması, uzun boyu ve yeteneği ile ekranların parlayan yıldız olduğu söylenen Onur Tuna, bir dergiye kapak yıldızı olması ile dikkat çekti. Ünlü oyuncu ise güzelliğin ve yakışıklılığın tek başına oyunculuğa etkisinin olamayacağını ifade etti.

Derginin Eylül Sayısı için sonbahar renklerinin ağırlıkta bulunduğu bir çekim gerçekleştirildiği bilgisine ulaşıldı. Onur Tuna'nın yeni dizisi hakkında detaylı bilgiler de öğrenildi. Fox TV ekranlarında seyirci karşısına çıkacak olan Mahkum isimli dizide rol alacak olan Onur Tuna yeni projesi için hazırlıklarını sürdürüyor.