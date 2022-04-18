Onur Tuna Mahkum Dizisinin Sezon Finali Yapmasını İstiyor

Son zamanlarda rol almış olduğu dizi Mahkum ile gündemin üst sıralarında yer alan başarılı oyuncu Onur Tuna, sergilemiş olduğu oyunculuk performansı ile beğeni topluyor. Perşembe akşamlarında Fox TV ekranında yayınlanan proje sıklıkla reyting oranlarında birincilik elde ediyor ve ekranların gözde dizisi olarak yayın hayatına devam ediyor. Ünlü oyuncu Onur Tuna ise dizinin 1. olmasından dolayı mutluluk duyarken sergilediği performans ile de sevenlerinden beğeni topluyor.

Mahkum dizisinin 17. bölümü geride kaldı ve projenin son bölümde Cemre isimli karaktere hayat veren Seray Kaya'nın diziye veda etmesi damga vurmuştu. Dizide başrol karakterinin vedasının yaşanması seyirci kitlesinden tepki topladı. Cemre karakterinin bu durumu hak etmediği yönünde açıklamalar gerçekleşti. Diğer taraftan yakışıklı oyuncu Onur Tuna ise set ortamında yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor ve Mahkum dizisi ile seyirci kitlesi karşısına çıkıyor. Yoğunluk sebebiyle farklı bir şey yapacak zamanının kalmadığını belirten ünlü oyuncu, Mahkum dizisinin iyi gittiğini ifade etti ve her şeyden memnun olduğunu açıkladı.

Oyuncu dizinin sezon finali yapmasını beklediğini ifade etti ve yorulduklarını, tatile gideceklerini söyledi. Önlerini görmeleri ardından konuşacaklarını ifade eden ünlü oyuncu Onur Tuna ekibin ne kadar çok yorulduğunu açıkladı. Dizi hayranları ise Mahkum dizisinden ikinci sezonu bekliyor ve projenin ikinci sezonunu çekip çekmeyeceğini merak ediyor.

Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan projenin gelecek sezonda da devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor ve seyirci kitlesi dizinin devam etmesini istiyor. Dizinin oyuncu kadrosunda yoğunluk yaşaması oyuncuların tatil özlemini de beraber getirdi ve Onur Tuna da bu yönde açıklamalarda bulundu. Onur Tuna dizinin sezon finali yapmasını istediğini ifade ederken projenin iyi bir şekilde ilerlediğini de paylaştı.