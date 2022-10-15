Önemli emekli haberi! Emekli maaşınıza ek olarak 50.000 TL daha ödenecek! Bugün duyuruldu

Emekli maaş hesabınız üzerinden ek olarak 50000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşlara 36 ay vadeli yeni bir ihtiyaç kredisi paketi hazırlandığı açıklandı. Emekli maaş hesabınız üzerinden verilecek olan bu kredilerde nakit ihtiyacı olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilir ve onaylı tutar, hemen aynı gün içinde hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte hızlı bir şekilde kredi alabileceğiniz bu kampanyalarda 50000 TL'ye kadar ödeme alacak olan kişilerin emekli maaş hesapları üzerinden daha önce kredi almamış olmaları durumunda daha yüksek limitlerde ihtiyaç kredisi kullanabileceğini söyleyebiliriz. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda, sizler için yapılacak olan bu kredi ödemelerinde 90 gün ertelemeli krediler hızlı bir şekilde hesaplarınızı yatırılarak kullandırılmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden Emekli Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Emekli maaş alan vatandaşlar genellikle kamu bankalarını tercih ettiği için Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, en çok tercih edilen bankaların başında gelmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın yapmış olduğu yeni kampanyada düşük faiz oranları ile birlikte 50000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan emeklilere, şubelere gelmeden de internet bankacılığı uygulaması üzerinden kredi onayı vererek, hemen aynı gün içinde işlem yapacağını duyurdu.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için yapılacak olan bu kredi işlem ödemelerinde nakit kredi kullanacak olan kişilerin acil ihtiyaç kampanyasına katılarak, hemen aynı gün içinde internet bankacılığı uygulamaları üzerinden SMS ilede onay alacağını söylemek istiyoruz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 50000 TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorsanız, banka şubelerine giderek birlikte bireysel müşteri temsilcisi üzerinden sizlere verilecek olan kredi başvuru formunu eksiksiz olarak doldurarak hemen aynı gün içinde kredi işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.