Önemli Açıklama! Ziraat Bankası Kartınız Varsa Bu Habere Dikkat: Süre Uzatıldı

Ziraat Bankası Kartınız Varsa Bu Habere Dikkat: Süre Uzatıldı. Banka kampanyalarına ilgi her geçen gün biraz daha artıyor. Vatandaşlar, yapmış oldukları alışverişleri çok daha avantajlı bir fırsata dönüştürmek amacıyla bankaların sundukları kampanyaları yakından takip ediyor. Ziraat Bankası tarafından kampanya duyurusu yapıldı. Ziraat Bankası resmi internet hesabı üzerinden bu sabah yapılan açıklamada, banka genç kartı ile yapılacak alışverişlerde toplamda 100 TL Bankkart lira verilecek. Kampanyanın ayrıntılarını kamuoyu ile paylaşan kamu Bankası Ziraat Bank, kampanyanın 30 Nisan 2022 tarihinde sona ereceğini açıkladı.

Kampanyaya Katılım Şartları Nelerdir?

1 Mart tarihinde başlayan bu kampanyanın 30 Nisan 2022 tarihine kadar devam edeceği açıklandı. Kampanya, Bankkart genç kart sahibi olan müşterileri ilgilendiriyor. Bu kampanyaya Bankkart mobil uygulaması üzerinden katılım sağlanması da mümkündür. Bankkart lira kazanılabilmesi açısından alışveriş işlemlerini gerçekleştirmeden önce kampanyaya katılım koşullarını yerine getirilmesi gerekir.

Bu kampanyaya katılım sağlayan kişiler, kampanya süresi içerisinde bankartgenç kartları ile cafe ve restoran, market ve kitap ile kırtasiye piyasasında yer alan üye işyerlerinde tek sefere mahsus gerçekleştirecekleri 150 TL ve daha da üzerindeki alışverişlerde 10 TL, toplamda ise 100 TL’lik bankkart lira kazanma fırsatı sağlıyor. İşlemlerin ise bankkart anlaşmalı ve üye işyerleri ile bankkart pos uygulamasından yapılması gerekir. Sadece e-ticaret hizmetleri sunan üye işyerlerinden gerçekleştirilecek alışveriş işlemlerinde kampanyaya dahil değildir. Bir iş yerinde aynı gün içerisinde gerçekleştirilecek yalnızca ilk işlem kampanya kapsamında geçerli sayılacaktır.