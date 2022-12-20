Önemli Açıklama: Bankaya gitmeden internet üzerinden nakit 25 bin TL verilecek

Qnb Finansbank yapmış olduğu bu açıklama ile birlikte nakit ihtiyacı olan vatandaşların artık bankalara gelmeden de nakit kredi ödemelerini 25.000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak kendi banka hesapları üzerinden yapacağını açıkladı. Qnb Finansbank üzerinden başlatılan kampanyada nakit ihtiyacı olup ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm bireysel müşterilerin Kredi politikalarına uygun olmaları durumunda ve 18 yaşından büyük olmaları durumunda başvurularını gerçekleştirerek kimlik numaraları üzerinden işlemlerini yapabilecek.

Qnb Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Qnb Finansbank üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan kişilerin banka kredi puanı uygun olması durumunda işlemlerini gerçekleştirerek hemen aynı gün içinde Kredi başvurusunu gerçekleştirebiliyor. Qnb Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için en yakın banka şubesine giderek uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri verilecek.

Son zamanlarda özellikle internet üzerinden verilen krediler oldukça araştırılmaktadır. Qnb Finansbank yapmış olduğu Bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara banka şubelerine gitmeden de cep telefonları üzerinden internet şubesine giriş yaparak veya yine cep telefonları üzerinden SMS attırarak da nakit kredi ödemesi vereceğini açıkladı.

Qnb Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak nakit ihtiyacınızın olması durumunda kimlik numaranız üzerinden uygun faiz oranları ile birlikte Kredi kullanabilecek onaylanan bu krediyi İstediğiniz zaman hesaplarınıza yatırarak hemen aynı gün içinde alabileceksiniz.

T.c kimlik numaranızı 50-30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacak onaylanan kredinizi hesabınıza yatıracak ve aynı gün içinde de ödemeleri sizler kullanacaksınız. Qnb Finansbank üzerinden kredi onayı alan vatandaşlar banka şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte de kredi işlemlerini son dakika olarak alabilmektedir.