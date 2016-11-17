Önce operasyon, sonra futbol! 17 Kasım 2016, 15:55

Adana polisi kentte suç oranlarının artış gösterdiği Dağlıoğlu, Gülbahçesi, Yenibey, Barbaros ve Hürriyet mahallelerinde helikopter destekli operasyon düzenledi. Operasyon ardından bir okula giren polis, burada çocuklarla beraber futbol oynadı ve maç sonunda çocuklarla beraber İstiklal Marşı okudu.