On iki milyon üzerindeki emeklilere müjde: SGK emeklisi 7000 TL alacak...

SGK üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar için 7.000 TL'ye kadar ödemeler yapılacağı Haberi geldi. Emekli maaşı hesabı olan vatandaşlar için başlatılan Bu kampanyada emekli maaşını almış olduğunuz banka üzerinden sizlere 7000 TL düşük faizli nakit ihtiyaç kredisi verilecek.

Kamu bankaları ve özel bankalarının başlatmış olduğu Bu kampanyada emekli maaşını kendi bankasından alan ve puanı 1200 lira üzerinde olan vatandaşların ihtiyaç kredisi olabilecekleri kampanyalar başladı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurularınızı hızlı bir şekilde banka şubelerine gitmeden de yapabileceksiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank rahat Bank yapmış olduğu yeni duyuru sonrasında emekli maaşını alan vatandaşlar için 36 ay vadeye kadar işlem yapacağını ve kredi kullanacağını açıkladı. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden almak istiyorsanız maaşınızı e-devlet üzerinden taşıyarak hemen hızlı bir şekilde 7000 TL ve üzerinde de yüksek limitli ihtiyaç kredileri ve borç kapatma kredileri kullanabilirsiniz.

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar ise akbank'ın yapmış olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasında banka müşterisi olması ve müşteri hesabı üzerinden internet şifresi alarak Akbank direkt uygulamasına giriş yapması gerekmektedir. Akbank direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusu sonrasında hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilere 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak Kredi imkanı sağlanmaktadır.

Denizbank yapmış olduğu emekli kredisinde ise cep telefonu üzerinden SMS atarak Kredi imkanı sağlıyor. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız kredin yazın boşluk bırakın ve t.c kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 32 80 numarasına gönderin. 32 80 numarasına gönderdiğiniz mesaj sonrasında 5 dakika içerisinde sizlere sonuç verilecek emekli olmanız durumunda da maaş taşıma işlemleri sonrasında kredinizi hemen hesabınıza yatırabileceksiniz.