Omicron, Çin'in Ekonomisini Güçlendiren Olimpiyat Umutlarını Boşa Çıkmasına Sebep Oldu

Çin'in Kış Olimpiyatları, virüs alevlenmeleri ve kirlilik bordürlerinin tüketici ve endüstriyel faaliyetlere ağırlık verılması nedeniyle Pekin'in bölge ekonomisini bir artıştan daha fazla sürükleyebilir.

Kamu seyircilerinin yasaklanması, bir şehrin uluslararası oyunlara ev sahipliği yapmaktan elde etmeyi umduğu turizm ve tüketimde olağan bir artış olmayacağı anlamına geliyor. İki virüs çeşidinin salgınlarını kontrol altına almak için daha sıkı kontroller tatilcileri uzak tutuyor. Ve oyunlar sırasında başkentin üzerinde açık gökyüzü olmasını sağlamak için kirletici endüstrilere yönelik kısıtlamalar, çelik tesislerinin üretimi frenlemesi anlamına geliyor.

Nomura Holdings Inc. baş Çin ekonomisti Lu Ting, "Kış Olimpiyatları ilk çeyrekte sanayi üretimini ve altyapı inşaatını etkileyecek," dedi ve "Virüs salgınları nedeniyle tüketimi de artırmayacak." dedi.

Pekin, Ocak ortasından bu yana 96 vakaya yükselen artan bir koronavirüs enfeksiyonu kümesiyle mücadele ediyor. Yetkililerin bir dünya olayı karşısında, özellikle de Covid Zero stratejisini sürdürme kararıyla istedikleri son şey budur.

Salgın, yetkilileri Olimpiyat biletlerini halka satmamaya, sadece belirli davetli seyircilerin maçı izlemesine izin vermeye sevk etti. Öte yandan sporcular ve personel, ulaşım, konaklama ve mekanlardan oluşan geniş bir balon içinde hareket edecek.

Pekin ve Hebei eyaletindeki bitişik Zhangjiakou kentinde ortaklaşa düzenlenen oyunlar 4-20 Şubat tarihleri arasında oynanacak. Kış Paralimpik Oyunları 3-13 Mart tarihleri arasında yapılacak.

Son alevlenmeyi kontrol altına almak için şehir, covid testi yaptırmak için ateş düşürücü ilaç satın alan sakinlere ihtiyaç duyan ve gelen yolcuların testlerini artırmak gibi daha sıkı virüs kontrol önlemlerini uygulamaya koydu.

Bloomberg Economics'in Çin ekonomisti Eric Zhu, Pekin'in Kış Paralimpik Oyunları ve Mart ayında yapılması planlanan yıllık ulusal yasama oturumları göz önüne alındığında kısıtlamaları ilk çeyrek boyunca büyük ölçüde yerinde tutma olasılığının büyük olasılıkla olduğunu söyledi. Bir raporda, bunun zaten zor durumda olan turizm ve hizmet sektörlerini çökertmeye devam edeceğini yazdı.

Buna ek olarak, Pekin çevresindeki şehirler, başkentteki hava kalitesini artırmak için çelik gibi endüstrilerin üretimini frenledi. Bu, Ekoloji ve Çevre Bakanlığı'nın hava kalitesini artırmak için her yıl düzenlenen kış kampanyasını bu yıl daha önce 28 şehirden 60'ın üzerinde şehre genişletmesinden sonra düzenlendi.