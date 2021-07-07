Oluversin Gari Konusu ve Oyuncuları! Oluversin Gari Filmi Nerede Çekildi?

İlk defa televizyon ekranlarında yer alan Oluversin Gari isimli filmde arkeolog Güney ile Derya'nın hikayesi anlatılmaktadır. Filmin başrol karakteri olan Güney'in tarihi bir alana otel yapılacağını öğrenmesi ile beraber yola koyulmak serüveni başlar ve daha sonra Derya ile tanışır. Seyirci kitlesi tarafından beğeni dolu yorumlar alan Oluversin Gari isimli proje hakkında detaylı bilgileri ve merak edilenleri sizler için yazdık. İşte Fox TV ekranlarında yayınlanan Oluversin Gari isimli filmin konusu, oyuncuları ve çekildiği yer hakkında bilgiler…

Son olarak Fox TV ekranlarında seyircisiyle buluşan Oluversin Gari isimli filmin yönetmenliği Hasan Doğan tarafından üstlenilmiştir. Filmin senaryosu ise Murat Gürvardar tarafından kaleme alınırken başarılı filmin başrollerinde ise Aslıhan Malbora, Birand Tunca ve Tuğba Melis Türk yer almıştır.

Sevilen oyuncu Birand Tunca tarafından hayat verilen ve arkeolog olan Güney karakteri, Suat Sungur tarafından canlandırılan babası Salih'in tarihi bir alanda otel yapacağını öğrenmesi ile birlikte Sahilköy’e doğru yola çıkar ve tüm hikaye aslında burada başlar. Güney, tarihe bir alanda yapılacak olan oteli durdurmak için araştırmaya başlarken aynı köyde kendisi gibi otel yapımına karşı olan aktivist Derya karakteri ile tanışır. Kzıya başlamak ve otel arazisini almak için rüşvetten usulsüzlüğe kadar her türlü dalavereye hazır olan Salih adına işler oğlu Güney'in Sahilköy’e gittiğini öğrenmesi ile karışır. Güney, köyde varlığından şüphelendiği bir antik kentin izini sürerken kendisini de bir anda aşkın içinde bulur. Fakat eski sevgilisi Seda ve köyde hazine arayanlar ile otel yapımını destekleyen köylüler arasında kalmaktan başka çaresi yoktur. Muğla Milas' ta çekilen Oluversin Gari isimli film yaz aylarında sevilerek izlenecek. Oluversin Gari isimli film serisi çok yakında Fox TV ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşmak için hazırlıklarını sürdürmekte.