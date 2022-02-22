Olgun Toker’den Yeni Dizi Müjdesi Geldi

Bugüne kadar rol aldığı diziler ile oldukça farklı karakterler olarak izleyici karşısına çıkan ve her karaktere başarılı bir şekilde hayat vermeyi başaran ünlü oyuncu Olgun Toker’in yeni projesinin belli olduğu açıklandı. Dizilerde sergilemiş olduğu performans ile izleyici kitlesinin kalbini çalan yetenekli oyuncu Olgun Toker’in yeni projeye imza atması magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gerçekleşmedi fakat ünlü ismin ilerleyen günlerde ekranlara gelmek için hazırlıklarını sürdüren Annenin Sırrıdır Çocuk isimli dizinin kadrosuna katıldığı bilgisi açıklandı.

Olgun Toker son zamanların en yetenekli ve en dikkat çeken oyuncuları arasında gösteriliyor ve sergilediği performans ile beğeni topluyor. Oyuncu son olarak Mezarlık isimli dizide rol alan ünlü isim Birce Akalay ile beraber performans sergilemişti. Başarılı oyuncu Netflix için çekilmiş olan 4 bölümlük mini dizide rol almış ve hayranları karşısına çıkmıştı. Bunun yanı sıra söz konusu dizinin yönetmenliğini ise Abdullah Oğuz'un gerçekleştirdiği biliniyordu.

Yer aldığı her projede yetenek sonucu Olgun Toker birbirinden farklı karakterlere başarılı bir şekilde hayat veriyor ve izleyici karşısına çıkıyor. Oyunculuk kariyerinin ilk senelerinde Benim Adım Gültepe, Karadayı, Küçük Tatlı Yalancılar ve Şeref Meselesi gibi projelerde rol alan ünlü oyuncu, en büyük çıkışını ise Hayat Şarkısı isimli dizi ile gerçekleştirmişti. Hayat Şarkısı isimli dizide Mahir karakterine hayat veren Olgun Toker bu dizi sayesinde geniş bir hayran kitlesi elde etmişti.

Hayat Şarkısı Kanal D ekranlarında yer alıyor ve söz konusu dizide Burcu Biricik gibi oldukça ünlü bir isim de performans sergiliyordu. Burcu Biricik tarafından canlandırılan Hülya karakterinin suç ortağı olan Olgun Toker isimli oyuncu Alman Türk’ü aksanı ile konuşuyor ve izleyici kitlesinin kalbini çalıyordu.