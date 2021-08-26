Öldürdüğü Kocasından 1.5 Aylık Hamile! Bebeği Doğuracak Mı?

Balıkesir'de meydana gelen olayda 27 yaşındaki Rümeysa Aydın, 7 senelik evli olduğu eşi 30 yaşındaki Murat Aydın'ı sürekli cinsel istismar ve şiddet gördüğü iddiası ile tüfekle vurarak öldürülmüştü. Daha sonra eşini tüfekle vurarak öldürdüğü gerekçesi ile tutuklanan Rümeysa Aydın'ın bir buçuk aylık hamile olduğu bilgisine ulaşıldı ve konu hakkında detaylar merak edildi.

Avukat Neslihan Çallıoğlu, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve müvekkili Aydın'ın kocasının kendisine tecavüz ettiğini söylediğini belirtti. Yine müvekkili Aydın'ın çocuğunu dünyaya getireceğini ifade ettiğini açıklayan Avukat Neslihan Çallıoğlu, Rümeysa Aydın'ın eş katil olduğunu söylediğini ve bebeğinin katili olmayacağına açıkladığını belirtti.

Balıkesir'in Karesi içesindeki kırsal Ziyaretli Mahallesi'nde meydana gelen olayda iki çocuk annesi olan 27 yaşındaki Rümeysa Aydın, 13 Ağustos tarihinde kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia ettiği eşi Murat Aydın'ı aralarında çıkan tartışmada av tüfeği ile vurarak öldürmüştü.

Konu hakkında edinilen son bilgilere göre Murat Aydın'ın eşi Rümeysa Aydın'a bıçak zoru ile tecavüz ettiği öğrenildi ve daha sonra yapılan kontrollerde 27 yaşındaki genç kadının hamile olduğu ortaya çıktı.

Avukat Neslihan Çallıoğlu, Rümeysa Aydın’ın iki gün boyunca eşi tarafından eve hapsedildiğini ve bunun yanı sıra şiddete maruz kaldığını açıkladı. Tanık ifadelerinden öğrenilen bilgilere göre Murat Aydın'ın yaşanan olaydan önce uyuşturucu kullandığı ve eşi Rümeysa Aydın'ı öldüreceğini söylediği bilgisine de ulaşıldı.

1,5 ay önce 27 yaşındaki genç kadın Rümeysa Aydın'ın cinsel saldırıya uğradığı ve bıçaklandığı öğrenildi. Bunun yanı sıra, olay ardından bıçak izlerinin hala yatak üzerinde mevcut olduğunun resimler ile tespitinin gerçekleştiği bilgisine ulaşıldı. Rumeysa Aydın'ın hamile olup olmadığı konusunda şüphelerinin bulunduğu fakat yapılan test sonucunda bundan emin olduğu bilgisi Avukat Çallıoğlu tarafından açıklandı.