’Olağanüstü Nadir' Prenses Diana Portresi Londra’da Sergileniyor!

Galler Prensesi Diana'nın nadir bir portresi, yakın zamanda açık artırmada satıldıktan sonra ilk kez halka açık olacak. Amerikalı sanatçı Nelson Shanks'ın resmi uzun metrajlı portresi için hazırlık çalışması olan petrol taslağı, Diana'nın Paris'teki ölümünden üç yıl önce 1994 yılında tamamlandı. Ocak ayında, bir Sotheby's müzayedesinde orijinal tahmininin on katından fazla 201.600 dolara satıldığı zaman manşetlere girdi. Çalışmada, gözleri aşağıya doğru atılan geç prenses, düşüncenin derinliklerinde görünüyor.

6 Temmuz'a kadar Masterpiece Londra Sanat Fuarı'nda sergilenen Londra merkezli galeri Philip Mold & Company'den yapılan basın açıklamasına göre, eskiz, nihai portre için kaynak materyal olarak kullanılacak “otantik ifadeleri” yakalamak için kullanılan birkaç kişiden biriydi. Haziran - 6 Temmuz arası. Vanity Fair'in Haziran 1997 sayısında bir yayılma için fotoğraflandığı bir Catherine Walker yeşil kadife yular elbisesi olan Shanks'in bir kıyafet için orijinal seçimini giydiği tasvir edildi. Daha sonra son portre için daha geleneksel bir beyaz bluz ve mavi eteğe dönüşecekti. Kensington Sarayı'nın kraliyet ikametgahına ve daha sonra Diana'nın Althorp'taki aile evine asıldı.

Prens Harry Açıklamıştı!

Prens Harry, başkaları için hayatı iyileştirmek için çalışan dokuz ila 25 yaş arasındaki gençleri onurlandırmayı amaçlayan Diana Ödülü için sanal bir tören sırasında ortaya çıktı. 1999 Yılında Prenses Diana'nın anısına kuruldu ve Harry izleyicilere annesinin mirasına değinen bir konuşma teklif etti. Tören, 61. yaş gününde yapıldı.

Ölümünden bu yana, etrafındaki herkese “bıraktığı izi düşünmediği” bir gün olmadığını söyleyerek başladı. Harry, ”Onun mirasını hepinizde görüyorum" dedi."Mirasını birden fazla nesile yayılan bir Diana Ödülü topluluğunda görüyorum. Dünyanın her köşesinden gelen aileler, gençler ve çocuklarla her karşılaştığımda onun mirasını görüyorum. Ve her gün kendi çocuklarıma baktığımda annemin mirasını görüyorum.”