Okullarda Maske Değişimi Tehlikeli Boyuta Ulaştı!

Eğitim verilen okullarda öğrencilerin figürlü olan maskelerini değiş-tokuş yapmaları yönünde açıklamalarda bulunan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gamze Varol, konu hakkında önemli ifadeler kullandı. Öğrencilerin maskelerini değiştirdikleri yönünde duyumlar aldığını belirten Varol, çocuklarda standart uygun cerrahi maskenin söz konusu bu riski ortadan kaldıracağını ve bununla birlikte görece bulaş riskini de azaltacağını anlattı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gamze Varol, tek tip maske olmasının daha güvenilir ve daha iyi olduğunu dile getirdi. Bu şekilde kısmen virüsün geçişinin de engellenebileceğini, sınıf ve okul ortamında koronovirüsün geçişini kolaylaştıracak olan çok sayıda faktör olduğunu belirtirken bu faktörlere ek olarak maskelerin ve maske değişiminin riski arttırdığı açıklandı.

Koronavirüs salgınına karşı olarak bulaş zincirinin kırılması gerektiğini ifade eden Varol özellikle okullardaki öğrencilerin cerrahi maskeler kullanması gerektiğini ifade etti. Çocukların kendi aralarında takmış olduğu figürlü maskeleri değiştirmelerinin büyük bir sorun olduğunu açıklayan Doçent Dr. Varol, çocukların figürlü maske kullanmalarının da başlı başına önemli bir sorun olduğunu ifade etti. O yaşlarda çocukların meraklı ve istekli olduklarını ifade eden Varol, heyecanlı olmaları sebebiyle bir takım fikir ve baskıları arkadaşlarında görüp beğendiklerini söyledi.

Kendilerine gelen haberlerde de çocukların birbirlerinin maskelerini değiş-tokuş yaptıklarını ve aldıkları öğrendiklerini açıkladı. Aldıkları haberlerin bu yönde olduğunu ifade eden Varol, bu tip durumların riskli olduğunu anlattı. Bu sebeple çocuklara uygun standart cerrahi maskenin bulaş riskini azaltacağını da söyledi.

Yapmış olduğu açıklamalarda merak edilenleri yanıtlayan Doçent Doktor Varol, herkesin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları gerektiğini söylerken aşı yaptırmanın da ne kadar önemli olduğunu hatırlattı.