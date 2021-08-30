Okullar Açılıyor! Profesör Doktor Bulut’tan Pandemi Açıklaması!

UCLA'da çocuk yoğun bakım uzmanı olan Profesör Dr. Yonca Bulut, okulların açılmasına sayılı günler kala önemli uyarılarda bulundu ve dikkatleri üzerine çekti. Çocukların pandemi döneminin sessiz kurbanları olduğunu ifade eden Profesör Dr. Yonca Bulut, çocukları virüsten korumanın en etkili yolunun yetişkinlerin aşılanması olduğunu söyledi. Yetişkinlerin koronavirüs aşısı olmadığı zaman ise çocukların da pandeminin ortasında savunmasız bir şekilde bırakıldığını ifade eden Bulut, ailelere önerilerde bulundu.

Ailelere önemli uyarılarda bulunan Los Angeles Üniversitesi Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Profesör Dr. Yonca Bulut, çocuklar için pandeminin sessiz kurbanları şeklinde ifadeler kullandı. Koronavirüs aşısının pandemiden korunmak için hayatı bir rol oynadığı da söylenildi. Okulların açılmasına sayılı günler kala önemli açıklamalarda bulunan Bulut, sağlık gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Hem çocukların hem de gençlerin koronavirüsün yeni baskın varyantı olan Delta'dan daha çok etkilendiği açıklanan bilgiler arasında yer aldı. Bu durumun da 6 Eylül tarihinde yüz yüze eğitim ile okula başlayacak olan çocukların velilerini daha çok kaygılandırdığı ifade edildi. Politikacılar, doktorlar ve yetişkinler olarak bulunan imkanlar ile çocukların sağlığını, güvenliğini ve eğitimini korumanın bunun yanı sıra elimizden geleni yapmanın herkesin görevi olduğu söylenildi.

Salgın sürecinin ilk başladığı sıralarda çocuklarda görülen pozitif vaka sayısının da yetişkinlere göre daha az oranla olduğunu ve çocukların koronavirüsü daha hafif geçirerek atlattığını ifade eden Bulut, o sırada aşının bulunmadığını ve tüm dünyanın izolasyonda olduğunu anlattı. Bu sırada çocukların viral hastalıkların yanı sıra koronavirüsten de korunduğu söylenildi. Ancak İlerleyen zamanlarda her yerin aynı anda açılmasının ve yetişkinlerin aşı olmamasının, bunun yanı sıra maske kullanma zorunluluğunun zazı yerlerde kaldırılmış olmasının vaka sayısında patlamaya sebep olduğu belirtildi.