Okullar Açıldı, Bulaşıcı Hastalık Riski Arttı!

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Çınar Yakar, okulların açılması ile beraber bulaşıcı hastalık riskinin arttığını ifade etti. Konu hakkında detaylı bilgileri paylaşan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Doktor Yeşim Çınar Yakar, bu süreçte yapılması gerekenler hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Yakar, okulların açılması ve öğrencilerin okullarına geri dönmesi ile birlikte çocukların farklı hastalıklar ile karşılaşma tehlikesinden arttığını anlattı. Yakar bazı bulaşıcı hastalıkların ise çok sinsi seyirli olduğunu ifade ederken çocuğun kendisinin hasta olmasa bile taşıdığı hastalığı diğer öğrencilere ulaştırabileceğini ifade etti. Sizler için haberimizin devamında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Yeşim Çınar Yakar tarafından yapılan açıklamalar ve bulaşıcı hastalıklar ile ilgili uyarıları yazdı.

Yakar, okulların açıldığı süreçte çocukların yeni mevsime adaptasyonunun zorlaştığını ifade etti ve havaların serinlediğini söyledi. Bugün okulda koşup oynamaları sırasında üşümeleri, terlemeleri, sınıfların yeterince havalandırılmaması sebebi ile de mikropların ve tozların çoğalması bulaşı hastalık yine artış gösteriyor. Özellikle böbrek ve kalp hastalıkları, astım ve anemi gibi kronik hastalığı bulunan çocuklar okulların açılması ile birlikte bu süreçte bazı problemler ile karşılaşabilir.

Doktor Yeşim Çınar Yakar, kişisel temizlik ve yapılması gerekenler konusunda çocuklara ve anne babalara uyarılarda bunarak adından söz ettirdi. Yakar, kişisel hijyenin önemine dikkat çekti ve bu konuya vurguda bulundu. Bazı bulaşıcı hastalıkların sinsi seyirli olması sebebiyle okulların açılması ile beraber öğrencilerin birbirlerine çok fazla hastalık bulaştırılmasının normal olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra her gün bir arada ve birlikte yaşayan çocukların da söz konusu hastalıkların görülme oranını arttırdığı söylenildi.

Yakar çocuklarda el ve tuvalet temizliğine dikkat edilmediği durumda parazit oluşumu yaşanabileceğinin altını çizdi. Bununla birlikte bağırsak solucanlarının bulaşmasına açık ya da uygun olmayan gıdaların sebep olduğu yönünde ifadeler kullanıldı. Bağırsak solucanı görülen çocuklarda ağızdan yastığa su akması, burun kaşıntısı, makatta kaşıntı, kilo alamama, iştahsızlık ve zaman zaman karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü ifade edildi. Bağırsak solucanının tedavisinin tespit edildiği durumda ise mümkün olduğu yönde ifadeler kullanıldı. Açıkta satılan gıdaların yenilmemesi, meyve ve sebzelerin çok iyi yıkanması ve tuvaletten sonra sabun ile el yıkanmasının önemine dikkat çekildi.

Grip ile sonbahar kış mevsiminde daha çok karşılaşıldığı söylenildi ve grip solunum yolu ile bulaşan halsizlik, ateş, nezle ve öksürük ile seyreden bir hastalık olduğu belirtildi. Hastalığı önleme yollarına dair önemli bilgileri paylaşan Uzman Doktor Yakar bu hastalığın hasta olan çocukların bir süre okula gitmemesi ve kapalı olan alanların havalandırılması ile önlenebileceği aktarıldı.

Grip aşısının ise doktor önerisiyle 6 aylıktan itibaren yapıldığı belirtildi ve çocukların okula başlamadan önce genel bir muayeneden geçirilmesi gerektiği söylenildi. Yaramaların belirli aralıklar ile yapılması gerektiğini ifade eden Yakar, özellikle işitme görme ve bulaşıcı hastalıklar gibi sağlık problemleri için çok faydalı olacağını belirtti. Çocuklara doğru oturma ve doğal duruş biçimlerinin öğretilmesi ve çocukların kendi ilgi alanındaki egzersizlere yönlendirilmesinin gerekliliği paylaşıldı.