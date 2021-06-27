Okul İsmi Değişti Öğrenciler Sınava Giremedi

Uzun bir çalışma sürecinden geçen öğrenciler bugün hayalindeki üniversiteye gidebilmek için ilk adımı attılar. Zorlu maraton sürecinin, sonuna yaklaşan öğrenciler, sınavdan önce oldukça heyecanlılardı. Fakat, bazı öğrenciler yetkililer tarafından yapılan değişiklik yüzünden sınava giremediler. Malatya'da, TYT sınavına girmek isteyen bazı öğrenciler mağduriyet yaşadı. İbni Haldun Anadolu lisesinde giren adaylar değişiklik yapılan okul ismi yüzünden mağduriyet yaşadı.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 26 Haziran Cumartesi günü sabah saatlerinde gerçekleştirildi. Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan İbni Haldun Anadolu Lisesinde giren adaylar, Değiştirilen okul ismi yüzünden, sınava girecekleri okulu navigasyon üzerinden bulmakta güçlük çekti.

İsim Değişikliği Öğrencileri Yanılttı

Malatya'da, TYT sınavına girmek isteyen bazı öğrenciler mağduriyet yaşadı. İbni Haldun Anadolu lisesinde giren adaylar değişiklik yapılan okul ismi yüzünden mağduriyet yaşadı. Bazı öğrenciler yetkililer tarafından yapılan değişiklik yüzünden stresli dakikalar yaşadı.

Sınava girecek olan adaylar, okul isminde yapılan değişiklik yüzünden sınav merkezine ulaşmakta güçlük yaşadılar. Bazı adaylar ise, sınavın başlamasına dakikalar kala okula ulaştı. Yapılan değişiklik dolayısıyla, adaylar sınav merkezine son anda yetişebildiler. Okulun dış kapısında asılı olan Abdulkadir Eriş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tabelası adayların yanılmasına neden oldu.

Bazı Öğrenciler Mağduriyet Yaşadı

Sınav merkezine son dakikada bulan öğrenciler kadar, sınav merkezine bulamayan öğrenciler de mevcuttu. İsim değişikliğinden dolayı sınava giremeyecek mağduriyet yaşayan adaylar, yaşanan soruna çözüm bulunması için yetkililere çağrıda bulundular. Adaylar, yapılan değişiklik nedeniyle çalışmalarının boşa gitmesini istemediklerini, yetkililer tarafından yapılan bu hatanın yine yetkililer tarafından düzeltilmesi gerektiğini ifade ettiler.

