Oktay Kaynarca'dan Süleyman Çakır Mesajı

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi isimli televizyon dizisi projesinde adeta fenomen haline gelen Süleyman Çakır karakteri ile sektöre adını bir efsane olarak yazdıran karakter hala yaşıyor. Seneler önce Oktay Kaynarca tarafından hayat verilen Süleyman Çakır karakteri için sosyal medyada da büyük etkileşim sağlanmakta.

Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca'nın hayat verdiği Süleyman Çakır'ın görüntüleri ile sözleri paylaşılıyor ve bu şekilde karaktere duyulan özlem de sıklıkla dile getirilmiş oluyor. Ünlü isim Oktay Kaynarca da söz konusu karakteri canlandıran oyuncu olması sebebiyle sıklıkla Süleyman Çakır karakteri ile beraber anılıyor. Üstelik Oktay Kaynarca ve Süleyman Çakır hakkında bazı iddialar ortaya atılıyor. Ünlü oyuncunun tekrardan bu karakter ile izleyici kitlesi karşısına çıkabileceğine yönelik yorumlar paylaşılıyor.

Peki gerçekten Oktay Kaynarca'nın Süleyman Çakır karakteri konusunda bir arzusu ya da planı var mı, gerçekte durum nasıl? Merak edilen bu sorulara samimi yanıtlar veren ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, Kurtlar Vadisi dizisi hayranlarını üzecek bazı söylemlerde bulundu.

Ünlü isim mantık çerçevesinde bu tür iddiaları ortaya atanların ne kadar yanlış yaptıklarını aktardı ve karakterin yasal haklarının sahibi olmadığını ifade etti. Bu tür haberleri kendisinin de okuduğunu ifade eden ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır karakterine yeniden hayat vermek gibi bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı. Bunun yanı sıra söz konusu karakterin geriye dönmesi ile ilgili yasal bir çerçeveye sahip olmadıklarını da anlattı. Kendisinin daha farklı projeler ile uğraşmakta olduğunu açıklayan Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır rolü ile ilgili ortaya atılan iddialara da bu şekilde yanıt vermiş oldu.

Kendisine sorulan soruları yanıtlayan ünlü oyuncu, Süleyman Çakır karakteri hakkında bir plan varsa bile bu durumun bilgisi dahilinde olmadığını ve bu konunun içinde olmadığını dile getirdi.