Oktay Kaynarca Masumlar Apartmanı İddiasına Yanıt Verdi

Birbirinden usta oyuncuların oyuncu kadrosunda bulunduğu ve oldukça iddialı hikayesi ile seyirci karşısına çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli televizyon dizisi projesinin yeniden ekranlara getirilmeyeceği öğrenildi. Güncel olarak projenin büyük bir hüsran ile sonuçlandığı şeklinde yorumlar yapıldı ve seyirci kitlesi kanal tarafından bir açıklama bekledi. Dizinin başrol oyuncusu ünlü isim Oktay Kaynarca ise sosyal medya hesabı üzerinden dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hakkında bir paylaşım gerçekleştirdi ve dizinin final yaptığı bilgisine ulaşıldı. İzleyici kitlesi kanal tarafından yapılan tanıtım sonrasında projenin yeni bölümünü merak içerisinde televizyon karşısında bekliyordu.

Dizinin ekranlara getirildiği kanalın ATV’nin zam isteklerini kabul etmemesi ve daha sonra yapımcının da rest çektiğinin söylenmesi sonrasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncu kadrosu veda mesajlarını paylaştı. Yapımın başrolü olan Oktay Kaynarca dizi ile ilgili veda mesajı paylaşan ilk ünlü isim oldu ve olay bu şekilde öğrenildi.

Proje toplamda 6 sezon boyunca seyirci karşısına çıkmış ve oldukça güçlü bir şekilde rakiplerini geride bırakarak yayın hayatına devam etmişti. Bu duruma usta isim Oktay Kaynarca'nın etkisinin da çok fazla olduğu şeklinde yorumlar yapıldı ve dizi hayranları da bu konu ile ilgili hemfikir oldu. Süleyman Çakır ardından farklı bir karakter ile yeniden fenomen olan Oktay Kaynarca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı karakter ile hafızalara kazındı.

Yapımın final yaptığını duyurması sonrasında ünlü oyuncu Oktay Kaynarca’ya çok sayıda teklif geldiği söylenildi ve internet ortamında bazı iddialar öne sürüldü. Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca'nın Masumlar Apartmanı ile anlaşma yaptığı şeklinde yazılar yazıldı ve detaylar merak konusu oldu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapmak zorunda kalan ünlü isim, bir projeye dahil olduğu yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını belirtti.