Oktay Kaynarca İmzalı Yeni Dizi Geliyor

Usta oyuncu Oktay Kaynarca'nın sevenleri bir süredir ünlü ismin duyurusunu yaptığı yeni diziyi bekliyor ve konu hakkında yaşanacak olan gelişmeleri merak ediyordu. Söz konusu projenin 2020-2023 sezonunun lokomotif olacağı yönünde yorumlar yapıldı ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca bu dizi için çok iddialı yorumlarda bulunurken proje de ilgi çekti.

Başarılı dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ATV ekranlarında yayınlanıyor ve yeni bölümleri ile merak ve heyecan içerisinde takip ediliyordu. Dizi sezon başında meydana gelen kriz sebebiyle iptal olmuş ve usta oyuncu Oktay Kaynarca da bu dizi sonrasında farklı adımlar atarak adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu, Onur Tan ve Seyfi Şahin ile beraber Güzel Adamlar isimli yapım şirketini kurdu ve yeni dizinin başrolünde yer alacağını duyurdu.

Yeni dizinin senaryo çalışmalarının devam ettiği bilgisine ulaşılırken söz konusu projenin yine ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi. Oktay Kaynarca kanal yönetimi ile anlaştı ve konu hakkında büyük bir iddiada bulundu.

Güzel Adamlar isimli şirketin ilk dizi projesinin hazırlıkları devam ederken Onur Tan'ın da yönetmen koltuğunda oturacağı öğrenildi. Oktay Kaynarca ile Onur Tan ikilisi toplamda 6 sezon boyunca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başarısı için birlikte çalışmış ve büyük emek vermişti. Söz konusu ikili yeni yapım şirketinde ortak oldu ve hakkında açıklama yapılan dizi için çalışmalar sürdürüldü.

Oktay Kaynarca ile arkadaşları projenin yeni sezona damga vuracağını belirtirken dizinin kısa süre sonra izleyici karşısına çıkacağını da belirtti. Ünlü isim Tarkan Karlıdağ’ın ise projelerin başında koordinatör olacağı yönünde açıklamalar yapıldı. Usta oyuncu Oktay Kaynarca'nın hayranları yeni dizi hakkında detayları merak ediyor ve konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Senaryo çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken proje hakkında henüz detayların bulunmaması ise dikkat çekti.