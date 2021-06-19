Ökse Otu Nasıl Tüketilir? Ökse Otu Faydaları!

Asya ve Avrupa'da yetişmekte olan ökse otu Santalaceae familyasından bir bitkidir. Yarı asalak olan ve farklı ağaçlar üzerinde yaşayan ökse otu elma başta olmak üzere kavak, meşe armut ve söğüt ağaçlarında da sıklıkla görülmektedir. Bunun yanı sıra ökse otunun ucundaki meyvelerin eczacılıkta kullanıldığı bilgisine ulaşılmıştır. Tıp alanında da kanserli hücrelerin tedavisinde kullanıldığı söylenen ökseotu sağlık açısında da oldukça yararlıdır. Halk arasında çekem, purç, gevele, gövelek gibi isimler ile de bilinmektedir. Yabancı filmlerde Noel arifesinde kapılara asılması ile bilinen ökseotu aşkı da sembolize etmektedir.

Ökse otunun faydaları arasında kanserli hücrelerin yayılmasını önlemek, bağışıklığı güçlendirmek, vücut direncini arttırmak, hipertansiyonu azaltmak ve bu sayede kalp krizi ile felç riskini düşürmek, kemoterapi ardından hastaların durumunu hafifletmeye yardımcı olmak, tansiyonun düşmesini sağlamak, eklem ağrılarını azaltmak, kan şekerini düşürmek ve insülin üretimi yönetmek, sindirimi rahatlatmak, mide ağrılarını gidermek, solunum yollarındaki tahrişi azaltmak, bronşit, boğaz ağrısı ve öksürük tedavisinde kullanılmak, uykusuzluk, anksiyete stres ve depresyona karşı etkili olmak, regl döneminde ağrı ve krampları azaltmak, gerginliğe iyi gelmek, vücudun rahatlamasını yardımcı olmak, huzursuzluğu gidermek ve sinir sistemini yatıştırmak gibi özellikler bulunmaktadır.

Ökse otu çayı yapımında ise yapraklar ve dalların kullanıldığı bilinmektedir. Ökse otunun meyvelerinin hiçbir şekilde ağız yolu ile tüketilmemesi gerektiği ifade edilmiştir. 1 tatlı kaşığı kurutulmuş ökse otu bir fincan kaynar suya atılır ve 10 dakika demlenmesi için beklenir daha sonra çay süzülerek içilebilir.

Ökse otu merhemi ise ökse otu çiçeklerinin bir yemek kaşığı tereyağı ile birlikte miksere alınması ile yapılır. Karışım krem kıvamına gelene kadar çekilir ve hazırlanan krem böcek sokmaları, yara ya da uçuk olan bölgelere sürülür.