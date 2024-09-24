Zaha ve Kerem Aktürkoğlu gibi önemli oyuncuların ayrılmasına rağmen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kadrosuna güveniyor. Yeni transferler Sara, Jakobs ve Osimhen, Buruk’un "fabrika ayarları" olarak nitelendirdiği taktik planlarında kritik roller üstlendi. Sara, Torreira'nın yükünü hafifletirken, Jakobs sol bekte Köhn’ün yerine geçerek hem savunmada hem de hücumda üstün performans sergiledi. Osimhen ise, sanki uzun süredir Galatasaray’da oynuyormuş gibi hızlı bir adaptasyon süreci geçirdi. İlk iki maçında gol katkısı sağlayarak Icardi’nin yokluğunu hissettirmedi.

Yunus Akgün'ün Yükselişi

Okan Buruk’un bir diğer güvendiği isim ise Galatasaray altyapısından yetişen Yunus Akgün oldu. Kerem ve Zaha’nın ayrılığı sonrası eleştiriler alan Buruk, Yunus’u sol kanat için hazırladı. Akgün, Ç.Rize ve G.Antep maçlarında performansıyla beğeni topladı, Fenerbahçe derbisinde ise fizik gücü, savunmaya katkısı ve ofansif aksiyonlarıyla dikkat çekti. Bir golü ofsayta takılan Yunus, derbideki performansıyla övgü topladı.