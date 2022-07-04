Ohio Polisi, Jayland Walker'ın Vurulduğunu Gösteren Görüntüleri Yayınladı

Polis Pazar günü , ABD'nin Ohio eyaletindeki Akron şehrinde 27 Haziran'da trafikten kaçan silahsız bir Siyahi adamı öldüren silahlı saldırıya sekiz polis memurunun katıldığını gösteren videolar yayınladı .

Bir basın toplantısında polis, birkaç video oynattı ve bunlardan birinde, polisler tarafından takip edilen 25 yaşındaki Jayland Walker tarafından sürülen arabadan ateş edildiğini gösterdiğini söylediler.

Videoda, Walker arabadan atlayarak polisten kaçtı. Polis, görünüşe göre, o sırada silahlı olduğuna inanan memurlara yöneliyor. Daha sonra otomobilinde bir tabanca bulundu.

Walker ailesinin avukatı Bobby DiCello'ya göre Walker yaklaşık 90 kez vuruldu. İlk otopsi, düştüğü park yerinde ölü olarak telaffuz edildikten sonra vücudunda 60 kurşun yarası olduğunu gösterdi.

DiCello, Cumartesi günü Akron Beacon Journal tarafından yayınlanan yorumlarda videonun "acımasız" olduğu konusunda uyarmıştı. Walker'ın akrabalarının protestoların şiddete dönüşebileceğinden endişeli olduğunu söyledi.

Ohio Başsavcılığının Suç Soruşturma Bürosu, polisin güç kullanımı soruşturmasına öncülük edecek.

Saldırı, polis vahşetine ve ırksal adaletsizliğe karşı küresel protestoları ateşleyen Minneapolis'te 2020 yılında George Floyd'un öldürülmesi de dahil olmak üzere, eleştirmenlerin ırkçı ve haksız olduğunu söylediği, Birleşik Devletler'deki kolluk kuvvetleri tarafından Siyah erkeklerin öldürülmesinin sonuncusuydu.

DiCello, "Hepimiz toplumun tepkisine hazırız ve sahip olduğumuz tek mesaj, ailenin daha fazla şiddete ihtiyacı olmadığıdır" dedi.

Akron polis departmanı, çekime karışan memurların idari izne çıkarıldığını söyledi.

Yetkililer, Walker'ın sabahın erken saatlerinde trafikten kaçtığını ve memurların, Walker'ın yakındaki bir otoparkta ölümcül bir şekilde vurulmadan önce kaçtığı aracından ateş edildiğini bildirdiklerini söyledi.

Ölüm, Çarşamba günü başlayan Akron'da küçük protestolara yol açtı ve birçoğu olayı son yıllarda ABD'de Siyahların polis tarafından öldürülmesine benzetti.

Minneapolis, Minnesota'da silahsız bir Siyah olan George Floyd'un Mayıs 2020'de polis tarafından öldürülmesinin ardından ulusal öfke doruk noktasına ulaştı . O zamandan beri bir memur bu olayda cinayetten suçlu bulundu ve diğer üçü Floyd'un medeni haklarını ihlal etmekten mahkum edildi.

Cuma günü gazetecilere konuşan Walker'ın halası Lajuana Walker-Dawkins gazetecilere şunları söyledi: “Jayland tatlı bir genç adamdı; hiç sorun çıkarmadı.”