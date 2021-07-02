Oğuzhan Uğur'un Sevgilisi Müjde Uzman büyülüyor

Sevilen oyuncu Müjde Uzman ile aşk yaşayan Uğur, Sosyal medya hesabından Müjde Uzman ile çekilmiş olduğu fotoğrafını paylaştı. Uzun bir sürenin ardından İlişki yapan Oğuzhan Uğur takipçileri tarafından desteklendi. Uğur'un yapmış olduğu paylaşım binlerce beğeni ve yorum alırken Müjde Uzman hakkında merak edilenler sorular gündeme geldi. Müjde Uzman kimdir, kaç yaşındadır? Müjde Uzman kaç ne iş yapıyor, aslen nereli? soruları haberimizde. İşte tüm merak edilenler..

YouTube’da Yapıp paylaştığı video içerikleri ile adından sıkça söz ettiren Oğuzhan Uğur şimdilerde ise özel hayatı ile Gündem konusu oldu. Oğuzhan Uğur, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından Sevilen oyuncu Müjde Uzman ile birlikte çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Oğuzhan Uğur, 'Güneşin doğuşu batışından farksız' diyerek aşkını ilan etti. İşte Oğuzhan Uğur'un sevgilisi Müjde Uzman hakkında merak edilenler…

Müjde Uzman Kimdir?

Müjde Uzman, 26 Eylül 1984 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Uzman, kariyerine modellik ile başlamış sonrasında ise ardından Dj'lik yapmış daha sonrasında ise kariyerine oyunculuk ile devam etmiştir. Oyunculuk kariyerine ilk adımı ise 2008 yılında rol aldığı Paramparça Aşklar adlı diziyle başlayan oyuncu, kariyer basamaklarını hızlı tırmanarak birçok dizi ve projede yerini almıştır.

2010 yılında Kapalı Çarşı ve Aşk Bir Hayal dizilerinde konuk oyuncu olarak bulunan güzel oyuncu sonrasında ise, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Muhteşem Yüzyıl, 20 Dakika ve Kiralık Aşk gibi sevilen dizilerde Yer almıştır. Uzman, sinema dünyasına ilk adımını ise 2015 yılında yayınlanan Hadi İnşallah filmi ile rol almıştır.

Devamında ise, FOX TV ekranlarında yayınlanan Savaşçı dizisinde Pilot Üsteğmen Funda Turaç karakterine hayat verdi. Müjde Uzman 1.72 metre boyunda, 54 kilo ve Terazi burcudur.

