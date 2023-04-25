Oğuzhan Koç Boşanma Haberlerinden Sonra Yeni Filmini Anlattı!

Özür Dilerim filminin oyuncuları Oğuzhan Koç, Gizem Karaca ve İbrahim Büyükak Nisan sayısının kapağında Dizi Kültürü Dergisi tarafından ağırlanıyor. Disney Plus'ta yayınlanan Özür Dilerim filmi merak konusu olmuş ve özellikle Oğuzhan Koç hayranları tarafından merak edilmişti. Başarılı oyuncu İbrahim Büyükak söz konusu film projesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve dikkatleri üzerinde topladı. Oyuncu son yıllarda özür dileme kültürünün bir hayli zayıfladığını belirtirken bu konuda düşündüklerini açıkladı. Gerçekten özür dileme kültürünün çok zayıfladığını belirten sevilen oyuncu İbrahim Büyükak artık bağıranın daha çok haklı olduğunun düşünüldüğünü belirtti. Bu durumun çok tuhaf olduğunu belirten ünlü oyuncu özür dilemenin geri gelmesi gerektiğini açıkladı.

Özür dilemenin bazen zayıflık gibi görüldüğünü belirten İbrahim Büyükak, bu durumun bizim topraklarımıza övgü olabileceğini de açıkladı. Bizde genel olarak şefkatle yaklaşma durumunun olmadığını açıklayan ünlü oyuncu birisinin özür dilediği zaman “Böyle özür dilersin işte, yola gelirsin” şeklinde bir karşılık alındığını ifade etti.

Güzel oyuncu Gizem Karaca da özür dilemenin kişisel bir durum olarak algılanması gerektiğini ifade etti. Özrün aslında karşıdakinin affetmesini beklemeden dilenmesi gerektiğini açıklayan ünlü oyuncu Gizem Karaca bunun psikoloji düzelten ve iç rahatlatan bir şey olduğunu açıkladı. İnsanın karşılık beklemese belki daha çok özür dileyebileceğini söyleyen ünlü oyuncu açıklamaları ile hayranlarının dikkatini çekti.

Oğuzhan Koç ise yakın arkadaşı İbrahim Büyükak ile beraber çalışmanın ne kadar değerli olduğunu söyledi ve farklı bir yönetmen ile sete girmesi halinde delireceğini açıkladı. Arkadaşının çok serbest bıraktığını belirten Oğuzhan Koç 1 yıldır hazırladığı güzel bir film senaryosu olduğundan bahsetti. Diğer taraftan ünlü isim hem oyunculuk hem de müzik konusunda zorlandığını da kabul eden açıklamalar gerçekleştirdi.