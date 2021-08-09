Oğulcan Engin'in Çalınan Motosikletiyle Kaza Yapıldı!

Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in motosikletinin çalındığı bilgisine ulaşılmıştı. Ünlü işletmecinin Beyoğlu'nda bulunduğu sırada anahtarını üzerinde bıraktığı motosikletinin çalınma anı güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı. Ünlü oyuncunun motosikleti olaydan bir gün sonra kaza yapılmış halde Kasımpaşa'da bulundu ve konu dikkat çekti.

Geçtiğimiz hafta Salı gününde Cihangir'de bulunan ünlü işletmeci Oğulcan Engin, sahibi olduğu restorana motosikleti ile gelmişti. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, motosikletinin üzerine anahtarını bırakmış ve daha sonra içeriye girmişti. Anahtarın üzerinde olduğunu fark eden bir kişi ise motosikletin yanına gelmiş ve çalınma anı kameralar tarafından kayıt altına alınmıştı.

Şüpheli şahıs ilk olarak motosikletin sepetin, açmış ve içerisine bakmıştı. Daha sonra kız arkadaşı ile beraber motosiklete binerek uzaklaşan şüpheli şahıs, güvenlik kameralarına yansıdı ve kayıt altına alındı.

İşletmeci Oğulcan Engin ise motosikletinin çalındığını fark etmesi ardından polis ekiplerine ihbarda bulunmuştu. Polis ekipleri ünlü işletmeci Oğulcan Engin'in yapmış olduğu ihbar üzerine olay yerine gelmiş ve güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etmişti.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yapmış olduğu çalışma ile şüphelinin kimliği tespit edilmiş ve konu hakkında detaylar öğrenilmişti. Oğulcan Engin'in motosikleti olaydan bir gün sonra kaza yapılmış bir şekilde Kasımpaşa'da bulundu ve şüpheli hakkında detaylı bilgiler de öğrenildi. Kaza yapılmış halde bulunan motosikleti çalan şüphelinin yakalandığı ve gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı. Yakalanan kişinin tutuklandığı öğrenilirken kaza yapan motosikletin de Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'e teslim edildiği bilgisine ulaşıldı.

Seda Sayan'ın işletmeci oğlu Oğulcan Engin, ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile de geçtiğimiz hafta yollarını ayırmış ve konu hakkında detaylar merak konusu olmuştu. Ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu ise ayrılık sonrasında sosyal medya hesabından beraber çekildiği fotoğrafları kaldırmayı ihmal etmemişti.