Oğulcan Engin İşinin Başında Olduğunu Açıkladı!

Sinan Engin ile Seda Sayan'ın işletmeci oğulları Oğulcan Engin, önemli açıklamalarda bulundu ve Cihangir’de kameralara yansıdı. Önceki gün muhabirler ile sohbet etmeyi ihmal etmeyen ünlü işletmeci Oğulcan Engin, tatilinin bittiğini ifade etti ve işinin başına geçtiğini söyledi.

Ünlü sunucu ve şarkıcı Seda Sayan ile Sinan Engin'in işletmeci oğulları Oğulcan Engin'in Cihangir'de objektiflere yansıdığı sırada yapmış olduğu açıklama ile ilgili detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler haberimizin devamında yer almaktadır.

İşte tatilinin bittiğini ve işinin başına geçtiğini ifade eden Oğulcan Engin'in yapmış olduğu açıklamadan önemli satır başları…

Geçtiğimiz gün Cihangir'de sahibi olduğu mekanın önünde muhabirler ile sohbet eden ve kameralara yansıyan ünlü isim Oğulcan Engin, hayatı hakkında önemli açıklamalar gerçekleştirdi ve merak edilenlere yanıt verdi.

Sahibi olduğu mekanın önünde motosikletinin üzerinde gazetecilerin sorularına yanıt veren ünlü işletmeci, Çeşme tatilinin sona erdiğini ve işine devam ettiğini açıkladı. İşinin başına döndüğü için mutluluk duyduğunu ifade eden Engin, motosikletinin en güzel yanının trafikten kaçmak olduğunu söyledi. Aynı zamanda işe gelip gitmesini de kolaylaştırdığını açıklayan ünlü işletmec, merak edilenlere yanıt verdi.

Mekan ile ilgili incelemelerde bulunan ünlü isim, geçtiğimiz günlerde pandemi sürecinin kendileri üzerinde etki bıraktığını belirtmişti. Herkesin etkilendiği bu dönemde kendilerinin de farklı bir süreç yaşadığını ifade eden ünlü işletmeci Oğulcan Engin, toparlanmaya çalıştıklarını söyledi.

İşletmeciliğin zor bir iş olduğunu ifade eden Oğulcan Engin mekan sahibi olan arkadaşlarını şimdi daha iyi anladığını ve insan idare etmenin çok zor olduğunu söyledi.

Ünlü sunucu ve şarkıcı annesi Seda Sayan'ın da kendisine büyük bir destek verdiğini açıklayan Oğulcan Engin, daha önce annesi hakkında bir sitemde bulunmuştu. Annesinden her zaman destek gördüğünü fakat şimdiye kadar 2 kere geldiğini açıklayan ünlü isim, annesinin de çok yoğun olduğunu söylemişti.