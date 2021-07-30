Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu Aşkı Sona Erdi! Fotoğraflar Silindi

Ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, yaklaşık olarak 2 senedir aşk yaşadığı sevgilisi ünlü sunucu ve şarkıcı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin’i sosyal medya hesabından takip etmeyi bırakmıştı. İşletmeci Oğulcan Engin de sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'nun hamlesine karşılık olarak oyuncu ile birlikte yer aldıkları fotoğrafları Instagram hesabına kaldırdı. Seda Sayan'ın oğlu işletmeci Oğulcan Engin’in Ezgi Eyüboğlu'nun kendisini sosyal medya hesabından takipten çıkması ardından fotoğrafları silerek yanıt verdi.

Yaklaşık olarak 2 senedir birlikte olan Sinan Engin ile Ezgi Eyüboğlu çiftinin nikah masasına oturacağı söyleniyordu. Bir süre önce kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile evliliğini sonlandıran başarılı isim Ezgi Eyüboğlu, daha sonra Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşamaya başlamış ve bu haber ile uzun süre boyunca magazin gündeminin üst sıralarında yer almıştı.

Kısa bir zaman içerisinde dünya evine girmesi beklenen ünlü çift hakkında yeni bir gelişme meydana geldi ve Ezgi Eyüboğlu ile Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ayrıldığı öğrenildi.

33 yaşındaki ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, işletmeci sevgilisi Oğulcan Engin ile beraber yer aldığı fotoğrafları sosyal medya hesabından sildi ve daha sonra Oğulcan Engin’i takip etmeyi bıraktı. Fotoğrafları silmesi ardından Oğulcan Engin’, takipten çıkan ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, dikkatleri üzerinde topladı.

Ünlü oyuncunun yapmış olduğu hamlesine karşılık olarak Oğulcan Engin de beraber çekildiği fotoğrafları silerek bir karşılık verdi ve yaşanan bu olay çiftin ayrıldığı önünde yorumlandı.

Başarılı oyuncu Ezgi Eyüboğlu, geçtiğimiz aylarda Oğulcan Engin'in babası Sinan Engin ile sosyal medya hesabından takipleşmeye başlamış ve bu gelişme büyük yankı uyandırmıştı. “Ezgi aileye girdi” şeklinde yorumlar yapılırken çiftin ayrılık kararı alması ise hayranlarını üzdü. İkili evlilik hakkında ise daha önce böyle bir planları olmadığını açıklamış ve mutlu olduklarını dile getirmişti.