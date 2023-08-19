14 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öğrencilere seçim vaadi olarak paylaştığı vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışına yönelik yeni bir açıklama geldi. Öğrencilerin ilk cep telefonu vergi indirimi sayesinde yarı yarıya düşecek.

Piyasa değerinin altında cep telefonu ve bilgisayar satışının başlayacağı bu yeni dönemde piyasalarda da hareketlilik görülmesi bekleniyor. Elektronik ürün satışının patlayacağı ve piyasalarda yeni bir para döngüsü dalgasının görüleceği o güne dair yeni bir bilgi paylaşımı yapıldı.

VERGİSİZ CEP TELEFONU İÇİN TALİMAT VERİLDİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği düşük vergili cep telefonu ve bilgisayar fırsatından yararlanmak isteyenler gelişmeleri yakından takip ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamanın ardından beklenen detay geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın halka hitap ettiği son konuşmasında vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'na talimat verdiğini paylaştı. Bakanlık konuyla ilgili çalışmaları başlattı. Peki gelecek dönemde gençleri neler bekliyor?

VERGİSİZ CEP TELEFONUNDAN ONLAR YARARLANAMAYACAK!

Piyasa değerinin altında cep telefonu ve bilgisayar satışı ile ilgili gelen ilk bilgi bu fırsattan yalnızca üniversite öğrencilerinin yararlanabilmesiydi. Her öğrenci bir defaya mahsus olmak üzere bu hakkı kullanabilecek. Üniversite öğrencileri indirimli cep telefonu ve indirimli bilgisayar satın alabilecek. Açık öğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri bu tekliften yararlanamayacak.

YÜKSEK KALİTEDE EN UCUZ VERGİSİZ CEP TELEFONU NE KADAR OLACAK?

Vergisiz cep telefonu duyurusu yapıldıktan sonra en çok merak edilen konu piyasada değeri 30 bin TL'yi aşan iPhone modelleriydi. Güncel kura göre 28 bin TL'ye satışa sunulan iPhone 14 Pro Max 128 GB versiyonu vergi indirimi ile birlikte 26 bin TL'ye kadar düşüyor. Vergi indirimi ile birlikte piyasada satılacak en ucuz telefon modeli Samsung Galaxy S23 128 GB versiyonu 15 bin TL'ye satın alınabilecek.