Acil nakit ihtiyacını sonlandıracak o teklif Vakıfbank'tan geldi. Bankaların belirli dönemlerde müşterisine özel sunmuş olduğu avantajlı tekliflere bir yenisi daha ekleniyor. Vakıfbank dijitale özel anında onaylı 70 bin TL ihtiyaç kredisi sms ile başvuran banka müşterisinin hesabına aktarılıyor. VakıfBank emekli, kamu personeli ve özel sektör çalışanına özel sunduğu bu tekliften faydalanmak isteyenlerin banka hesabı oluşturarak sms ile başvuruda bulunması yeterli oluyor.

Vakıfbank aylık eşit taksitli, artan ya da azalan taksitli ve isteğe göre 3 ay ön ödemesiz sunulan 70 bin TL ihtiyaç kredisi teklifinden düzenli gelire sahip olan tüm vatandaşlar yararlanabilecek. VakıfBank'ın Ağustos ayına özel devam eden kredi kampanyası 3 bin TL ile 70 bin TL arasında değişen ihtiyaç kredisi taleplerinde dikkate alınıyor. 3 ay ile 36 ay arasında değişen vade farkı ile esnek ödeme fırsatı sunan Vakıfbank gelire göre özel ödeme planı oluşturuyor.

VAKIFBANK 70 BİN TL KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

VakıfBank kredi başvurusu için ön kefil şartı aranmıyor. Banka gerekli gördüğünde kredi kullanım koşulları üzerinde değişiklik yapabiliyor. Vakıfbank 70 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyenlerin şu sms'i göndermesi gerekiyor. Cep telefonunun mesaj kısmına KREDİ yazıp bir boşluk bırakarak TC kimlik numarası, doğum tarihi ve aylık geliri yazılıp 5724'e sms olarak gönderilmelidir.

VAKIFBANK 70 BİN TL KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN ONAYLANIR?

VakıfBank'ın müşteri hesabı oluşturan her kullanıcı için sağladığı bu tekliften ayda sadece 4.357 TL ödeyerek yararlanılabilir. Findeks kredi notuna göre değişen başvuru süreci bankanın talep ettiği risk raporu doğrultusunda sonuçlandırılıyor. Sms'le yapılan kredi başvurusu sonucu banka değerlendirmesi ile olumlu ya da olumsuz şekilde cep telefonuna kısa mesaj olarak iletiliyor.