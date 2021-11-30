Öğrencilere Müjde, Para İhtiyacınız Varsa 25 Aralık'a Kadar Başvuru Yaparak 5000 TL Onay Alın, Borcunuzu 2022'de Ödeyin

Öğrenci olan kişilerde genellikle bankalardan kredi almak istedikleri zaman olumsuz yanıt almaktadırlar. Çünkü öğrenci olduğunuz için bankalardan kredi onayı alamazsınız. Bankalar kredi vereceği kişilere genellikle sigorta istemektedir. Ama bazı bankalar öğrenci olmanız dahilinde sizlere 5000 TL kredi imkanı sağlar. Şimdi sizlere bu bankalar hakkında bilgiler vermek istiyoruz. Öğrenci kredisi alabilmeniz için ilk olarak banka kredi notunuzun yüksek olması gerekiyor. Banka kredi notu düşük olan müşteriler maalesef kredi onayı alamazlar.

5000 TL kredi kullanmanız için daha önceden bir kredi kartı kullanıyor olmanız gerekmektedir. Kredi sonucu uygun olan kişiler vereceğimiz bankalardan hızlı bir şekilde kredi başvurusu yaparak hemen aynı gün içerisinde kredi onayı alacaklardır. Şimdi sizlere bu bankalar hangileridir bunun hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Akbank 5000 TL kredi başvurusu

Öğrenci olan kişiler 5000 TL kredi kullanmak istiyorlarsa Akbank'ta bir hesapları olması gerekiyor.

Eğer bir Akbank hesabınız varsa 5000 TL kredi başvurusu yapabilirsiniz. İhtiyaç Kredisi olarak kullanılacak olan bu krediyi kullanmak için Akbank Direkt uygulamasına girmeniz gerekiyor. Akbank Direkt uygulamasına girdikten sonra buradaki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak hemen ne kadar onay aldığınızı görebilir, 36 ay vadeye kadar öğrencilerede verilen nakit kredi olan Akbank Direkt kredisini hesabınıza atabilirsiniz.

Akbank internet sitesi üzerinden de başvuru yaparak ne kadar onay aldığınızı görebilirsiniz. Eğer Bankada bir hesabınız yoksa banka şubelerine giderek öğrenci kredisi alamıyorsunuz.

Denizbank 5000 TL kredi başvurusu

Denizbank üzerinden de 5000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapabilirsiniz. Bunun için sizlere SMS kredi servisini öneriyoruz. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız SMS ile kredi başvurusu yapmak için KREDİM yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı 3280 numarasına gönderin. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olursunuz. Kredi onayı alırsanız da en yakın banka şubesine giderek kimliğinizle kredi kullanabilirsiniz. Ayrıca Denizbank internet bankacılığı kullanan müşteriler de kredi başvurularını online olarak yapabiliyor.

Yapı Kredi bankası online 5000 TL kredi başvurusu

Yapı Kredi Bankası üzerinden de online olarak 5000 TL kredi başvurusu yapabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası 5000 TL kredi başvurusu yapmak için mobil bankacılığa girmemiz gerekiyor. Kredi başvurusunu yapacak olan müşteriler onay aldıklarında bu kredileri hesabına atabilir. Ayrıca SMS atarak da ne kadar kredi onayı alacağımızı öğrenebilirsiniz. Bunun için bireysel yazın boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık geliriniz yazarak 4411 numarasına gönderin. Aylık gelirinizi 2000 TL civarında yazmanız yeterli olacaktır. Yapı Kredi Bankası üzerinden onay alan kişiler, şubelere gitmeden kredi almak için bankadan internet bankacılığını kesinlikle alması gerekiyor.