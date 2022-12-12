Öğrencilere Müjde! Erdoğan Açıkladı. Kyk Burslarına Zam. Net Asgari Ücret.
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısında Müjdeli Haberi Verdi. Net Asgari Ücret...İşte detaylar.
Ekonomi 12.12.2022 - 20:04 12.12.2022 - 20:34 Samet Coskun
Bugünkü kabine toplantısı sona erdi. Kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamarda bulundu. Öğrencilere peşi sıra müjdeli haberleri sıraladı. İşte Erdoğan'ının açıkladığı zam oranları.
Yüksek öğrenim öğrencileri kredi burs miktarları:
- Lisans öğrencileri 850 TL den 1250 TL
- Yüksek Lisansta 1.700 liradan 2.500 liraya
- Doktara öğrencileri için 2.550 liradan 3.750 liraya çıkıyor.
- Başarılı öğrenciye teşvik programı geliyor. Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup devlet okullarında okuyan ve dereceye giren ilk ve orta öğretim öğrencilerine net asgari ücretin %60 ına kadar, yüksek öğretim öğrencilerine net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği verilecektir.
- Ayrıca dört yıllık örgün öğretim yapan yüksek öğrenim kurumlarını kazanan aynı kapsamdaki öğrencilere aylık 100 lira destek ödemesi yapılacak.
- Yök'ün belirlediği dünyada ilk 500 üniversiteye girme hakkı kazanan aynı kapsamdaki öğrencilere devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı destekleri sağlanacak.
- Sosyal yardım alan hanelerdeki meslek lisesi mezunları öğrenciler ile lise sonrası meslek edindirme kurslarına giderek iş hayatına atılacak gençlere de net asgari ücrete orantılı destek verilecek.
- Yine aynı şekilde sosyal yardım alan evlerdeki gençlerin işe girmek için gereken merkezi sınavlar ile bilim, spor ve sanat yarışmalarına katılanlarının ihtiyaçlarını devlet karşılayacak.