Öğrencilere 2500 TL Nakit Para! Başvuran Herkese Verilecek…

Birçok öğrenciye maddi açıdan destek sağlayan ödemeler 2021 yılında da devam ediyor. Başvuran her öğrencinin hesabına ödemeler aktarılıyor. 2500 TL tutarındaki ödemelerden yaralanmak isteyen öğrencilerin bazı şartları yerine getirmeleri gerekiyor…

Nakit paraya ihtiyaç duyan öğrenciler yapılan bu ödemelerden yaralanabilecek. Bunun yanı sıra kamu bankaları ile birlikte özel bankalar da öğrencilere kredi fırsatı sunmaktadır. Gerekli prosedürlerin tamamlanması ile birlikte bu kredilerden rahatlıkla yararlanılabilecek. Öğrencilerin başvurmaları halinde 2500 TL ödeme alabilecek ve eğitim hayatı boyunca bu krediye kullanabilecektir. Artan kira fiyatları, değişik ödemeler için bu krediler kullanılabilecek. Geri ödemelerde düşüz faiz oranları uygulanarak rahat ödeme planları düşünülmüştür.

6 Eylül Tarihi İtibari ile Başladı

6 Eylül Pazartesi tarihi itibari ile başlayan ödemeler için birçok öğrenci başvuruda bulundu. Pandemi sonrası okulların açılması ile birlikte şehir dışından eğitim görmeye gelen öğrenciler için maddi açıdan zor bir dönem başladı. Nakit ihtiyacı duyan öğrencilere 2500 TL nakit avans imkânı sunularak hesaplarına aktarılıyor. Nakit avans imkânından faydalanmak isteyen öğrencilerin kredi notları önemli gözüküyor. Gerekli şartların sağlanması ile başvuru yapabilecekler.

İş Bankası’ndan Öğrencilere Nakit Avans

Eğitim hayatını devam ettirmek isteyen öğrencilerin eğitim süreleri boyunca nakit ihtiyacını karşılamak için uygulama başlatan İşbank birçok öğrenciye 2500 TL tutarında avantaj sağlıyor. İstedikleri anda bankanın şubelerine giderek başvuru yapabilirler. Başvuru yapıldıktan sonra 2500 TL nakit avans tutarını kullanabileceklerdir. Hesaplarına yatan nakit avans tutarları istenildiği zaman kullanılabilecek. Öğrenciler almış oldukları nakit avansları mobil uygulama ile takip etme imkânına sahiptirler. Nakit avansların ATM lerden de çekme imkânları bulunmaktadır.

Ziraat Bankası Öğrencileri Unutmadı

Öğrencileri nakit konusunda yalnız bırakmayan bankalardan bir tanesi de Ziraat Bankası olarak ön plana çıkıyor. Nakit ihtiyacını gidermek isteyen öğrencilere 2500 TL tutarında nakit avans veriyor. Bu imkândan faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru yaparak yaralanabilecek. Çekilmek istenen nakitler 24 saat ATM kullanılarak çekilebilmektedir.