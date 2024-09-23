Yeni eğitim dönemiyle birlikte öğrencilerin gündemi şimdi de yarıyıl tatili oldu. Veliler ve öğrenciler, 2024-2025 eğitim-öğretim yılına ait tatil planlarını yaparken, sömestr tatilinin ne zaman olacağını araştırıyor.

Sömestr Tatili Ne Zaman?

Yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayarak 20 Haziran 2025 Cuma günü tamamlanacak.

Ara Tatil Tarihleri

Birinci dönem ara tatili 11-15 Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, tatil planlarını yaparken bu tarihleri dikkate almayı unutmasın!