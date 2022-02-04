Öğrenci Yardımı Zamlı Olarak Ödenecek! Çocuk başına 1.611 TL Verilecek!

Yüzbinlerce ailenin ve vatandaşın merakla beklediği müjdeli haber geldi. Öğrenci yardımının bu durumda zamlı olarak ödenecektir. Geçtiğimiz haftalarda devlet tarafından yapılan tüm sosyal yardım ödemelerine zam gelmiş, SED ödemeleri için ise bir açıklama yapılmamıştı. Ancak bu konuda da zam haberleri gelmeye başladı ve destek ödemeleri de zamlı olarak yapılacağı açıklandı.

Vatandaşlar ve aileler tarafından merakla beklenen sosyal ve de ekonomik destek ödemeleri hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından önemli açıklamalar yapıldı. Asgari ücretle beraber memur ve emekli maaşlarına yapılan zamlar sonrasında gözler SED ödemeleri ve diğer destek kalemlerinin ödemelerine yapılacak zamlara çevrilmişti. Sosyal ve de ekonomik destek ödemeleri, yardıma muhtaç olan ailelerin çocuklarına yönelik olarak verilmektedir. Öğrenci yardımı olarak da halk arasında bilinen bu ödemeler, hane içinde yer alan tüm çocuklara ayrı ayrı ödenebilmektedir. Geçtiğimiz sene için 1.259 TL olarak ödenen Sosyal ve ekonomik destek ödemeleri, 2022 yılı için de zamlı olarak ödenmesi planlanmaktadır. Bu konuda merak edilen bir konu ise SED ödemelerinin ne kadar olacağı şeklindedir.

352 TL Olarak Zam Geldi!

Yüzbinlerce kişiye ve aileye ödenen sosyal ve ekonomik destek ödemeleri ise bu sene için zamlı olarak ödenmesi planlanmaktadır. İhtiyaç sahibi olan ailelerin çocuklarının eğitimden uzak kalmaması adına devlet tarafından verilen sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için 2022 senesi için 352 TL’lik bir zam yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı SED ödemelerine ilişkin yapılan açıklamalarda ise İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için ödenilen Sosyal ve Ekonomik Destek miktarları zamdan sonra 1.259 liradan 1.611 TL’ye yükseltilmiştir. SED ödemeleri için ise ailelere Ocak ayında toplamda 234 milyon TL yatırılmıştır.

Her Çocuk İçin Ayrı Ödeme Yapılıyor

Gelir düzeyi düşük olan ve yardıma muhtaç durumda olan aileler, devlet tarafından yapılan sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için her çocuk üzerinde ayrı ayrı bu ödemeleri alabilmektedir. İhtiyaç sahibi aileler, çocukları için yapılan ödemeleri aylık olacak şekilde banka hesaplarına alabilmektedir. Düzenli olarak SED ödemelerinden faydalanmak isteyen aileler, hane içi kişi başına düşen gelir düzeyinin asgari ücretin üçte biri düzeyinden az olması gereklidir. SED ödemelerinden faydalanmak için ise başvuru işlemleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın il ve ilçe müdürlüklerine yapılması gereklidir.