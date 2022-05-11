Oğlum Dizisinin Geriye 2 Bölümü Kaldı

Bir süre önce Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan fakat düşük reyting oranları alması sebebi ile final yapacağı ortaya çıkan Oğlum dizisi hakkında yeni bilgilere ulaşıldı. Dizinin 15. yeni bölümü ile final yapacağı öğrenilmişti ve dizinin geriye 2 bölümünün kalması dikkat çekici bir gelişme haline gelmişti. Dizide final öncesinde neler yaşanacağı merak içerisinde beklenmeye başladı. Hikayesi ile güçlü bir dram projesi olarak görülen ve çok etkili bir oyuncu kadrosu olan Oğlum dizisi yeterli derecede reyting oranları alamaması sebebiyle erken final yaparak yayın hayatına sonlandıracak.

Bu akşam 13. yeni bölümü ile ekranlara gelecek olan Oğlum dizisinde önemli gelişmeler yaşanacak. İlyas ve Melike kızları Ceren'in yapmış olduğu hamle ile büyük bir vicdan muhasebesi içine düşecek ve neler yapacaklarını düşünecek. Bu olaylar yaşanırken Tuğrul'un kaybolması hakkında Sedat İlyas'ın parmağı olabileceğini düşünecek ve ipuçlarını takip edecek. Dizide yaşanan bu gelişmeler sebebiyle Oğlum isimli projede herkes için çemberin giderek daralmaya başladığı yönünde çeşitli yorumlar gerçekleşti.

Efe karakterinin yaşanılan tüm olaylar ardından bu ortamdan uzaklaşmasının onun için daha iyi olacağını düşünen Zeynep ise Şile'den taşınmaya karar vererek dikkatleri üzerine çekecek. Hikayenin seyri de Zeynep'in Şile'den gidişini durduran olaylar zinciri ile tamamen değişikliğe uğrayacak.

Ay Yapım imzalı olarak Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan oğlum isimli dizide Songül Öden, Canan Ergüder, Nihal Yalçın, Feyyaz Duman, Serhat Teoman, Timur Acar, Nazan Kesal, Kubilay Aka, Metehan Parıltı ve Tuğçe Açıkgöz gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Bu akşam Show TV ekranlarında saat 20.00’de yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak olan dizi 13. yeni bölümünü yayınlanacak ve projenin final yapması için geriye 2 bölümü kalacak.