Oğlum Dizisi Konusu ve Oyuncuları! Oğlum Ne Zaman Başlayacak?

Ay Yapım, bugüne kadar her zaman çok çarpıcı projelere imzasını atması ile biliniyor. Bu defa yeniden dikkatleri üzerinde toplayacak bir projeyi ekranlara getirmek için hazırlığını sürdüren Ay Yapım, merak ve heyecan içerisinde takip ediliyor. Televizyon izleyicilerinin karşısına 3 başarılı kadın oyuncuyu getirecek olan Ay Yapım magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Dizinin yönetmenliğini ise Kara Para Aşk gibi çok başarılı bir projeye imzasını atan Ahmet Katıksız’ın yapacağı bilgisine ulaşıldı. Dizide 3 güçlü kadın oyuncuyu bir araya getirecek olan yönetmen Ahmet Katıksız, yeni projesi ile merak konusu oldu. Bunun yanı sıra projeye yaklaşık olarak 3 senedir ekranlardan uzak olan Songül Öden'in de dahil olduğu öğrenildi.

Ünlü oyuncu Songül Öden, Gümüş isimli dizi ile ilk çıkışını yapmış ve Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olmuştu. Yetenekli isim daha sonra Umutsuz Ev Kadınları ve Serçe Sarayı gibi başarılı dizilerde de rol almış ve adından söz ettirmişti.

Son olarak 2019 senesinde Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Bir Aile hikayesi isimli dizide rol alan ünlü isim Songül Öden, 3 çocuk annesi olan bir kadına hayat vermişti. Yaklaşık olarak 3 senelik bir ara sonrasında ise Oğlum isimli dizi ile ekranlara dönüş yapacak olan Öden, bilgisayar oyunu bağımlısı olan Cem'in annesi rolünde hayat verecek.

Üç kadın oyuncuyu bir araya getirecek olan Oğlum dizisi seyirci kitlesi tarafından merak içerisinde bekleniyor ve konu hakkında çeşitli araştırmalar yapılıyor. Bunun yanı sıra başarılı oyuncu Nihal Yalçın'ın da projede rol alacağı bilgisine ulaşıldı ve detaylar merak edildi. Nihal Yalçın, İstanbullu Gelin dizisinde 2019 yılında rol almış daha sonra ise Kırmızı Oda’da konuk oyuncu olarak bulunmuştu. Nihal Yalçın, Oğlum isimli yeni dizide Timur Acar ile partner olacak ve Melike karakterini canlandıracak.