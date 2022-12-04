Oğlak Burcu Aralık 2022 Aylık Burç Yorumu

Aralık ayında Oğlak burçları ve yükselen burcu oğlak olanlar Neptün'ün balık burcunda ileri hareketinde başlaması sebebiyle güven konusu üzerinde durabilir ve ilişkilerini bu tema üzerinde yapılandırmaya çalışabilir. Burç sahipleri aralık ayının ilk haftalarında yakın çevresiyle tecrübe ettikleri problemlerin ve yanılgıların sonuna gelecektir. Oğlak burçları aralık ayının ilk haftasında Güven standartlarını değiştirmeleri gerektiğini fark edebilir ve bu şekilde onların duygusal ve ticari ilişkileri iyileşebilir. Yine devlet ile ilgili olan işlerde de burç sahiplerinin yüzü gülebilecektir.

Düşüncelerini Merkür'ün Oğlak burcuna geçmesi ile daha çok dile getirecek olan burç sahipleri gizli bir şekilde yürüttükleri işleri ortaya koymak için uygun bir zamanda olduklarını hissedecektir. Uygun tavırlar ile konuşmalarına dikkat çekecek olan Oğlak burçları çevrelerinde bulunan insanların problemlerine de destek olacaktır. Venüs'ün oğlak burcunda olması ile kendilerine her anlamda zinde hissetmeye başlayacak olan oğlaklar etraflarını yenilikler ile kuşatacaktır. Güçlerini pozitif bir şekilde değerlendirecek olan Oğlak burçları ve yükselen burcu oğlak olanlar kararlı olmaları halinde düzenli ilişkiler kurabilir.

8 Aralık 2022 tarihinde yaşanacak olan ikizler dolunayı oğlak burçlarının beklentilerini ve iş koşullarını oda haline getirecektir. Bu süreçte burç sahiplerinin çalışmaları sonuçlanacak ve oğlaklar farklı insanlar ile konuşacaktır. Sağlıklarına ve işlerine yoğun tempoda dikkat etmeleri gereken oğlak burçları önemsemedikleri fiziksel sorunlara karşı önlem alabilir. Yine bu dönemde yüksek motivasyon hissederek alışkanlıklarını değiştirecek olan burç sahipleri bazı girişimlerde bulunabilir ve bu şekilde sadece psikolojik açı değil fiziksel açıda da iyileşme görebilir.

Aralık ayının ortalarına doğru kadın iş ortakları ile problem yaşamaları mümkün olan oğlak burçları ve yükselen burcu oğlak olanlar güvenlikleri kişilerden destek göremediği zaman hayal kırıklığına uğramak yerine farklı bir şekilde davranmayı öğrenmelidir. Aralık ayının son haftalarında ise ailevi ve kişisel konular ile ön planda olan burç sahipleri kaynağı inerek mutsuz ve mutlu oldukları noktaları görebilir ve evlilik ya da yer değişikliği gibi planlar hız kazanabilir. Oğlak burçları zorlandıkları konularda çevrelerinden destek alıp bu şekilde ileriye doğru bir adım atmalıdır. Yalnızlık hisleri sona erecek olan Oğlak burçları maddi ve sağlık konularında daha kolay adımlar atabilir ve kendilerini güvendiği hissederek motive olabilir.

22 aralık 2022 tarihinde güneşin burçlarında ilerlemeye başlaması ile Oğlak burçları kendi dönemlerinin başladığını görecek ve hayatlarını güzelleştirmek için yüksek bir motivasyon ile devam edecektir. Yaşadıkları farkındalıklar ile parlayacak olan burç sahipleri kendilerine iyi gelenin peşine düşerek bakımlarında ve yaşam tarzlarında bir değişikliğe gidecektir. 23 Aralık tarihinde burçlarında gerçekleşecek olan yeni ay ile emeklerinin karşılığını alacak olan Oğlak burçları ve yükselen burcu oğlak olanlar cesaretlerini daha verimli bir şekilde kullanacaktır. Onlar için Aralık ayının son haftalarında tavsiye edilen durum vakit ayırmadıkları konulara yönelmeleri de olacaktır.