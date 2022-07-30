Oğlak Burcu Ağustos Ayı Burç Yorumu! 2022 Oğlak Ağustos 2022 Aylık Burç

Ağustos ayının pek çok gününde Merkür gezegeni ruhsal ve yolculuklar evinde ileri hareketinde olacak. Dönem boyunca yaşamaları mümkün olan hayal kırıklıklarına karşı tedbirli olmaları gereken oğlak burçları Neptün retrosu da yaşayacak. Ay boyunca zarar görmelere mümkün olan Oğlak burçları yakın arkadaşların kişisel çıkarları sebebi ile dikkat etmeleri gereken bir sürece giriş yapacak.

Kalabalıklar içerisinde kendilerini yalnız hisseden fakat yine de sosyal aktiviteleri tercih eden Oğlak burçları dengeyi yakalamakta zorlanmaktadır. Yaşadıkları olayların duygusal boyutları can sıkıcı olabilir fakat oğlaklar karşısında bulunan kişiye gereken desteği de vermektedir. Oğlak burçlarının birçok arkadaşı ağustos ayı boyunca aşk hikayeleri ile ilgili düşüncelerini kendileri ile paylaşacaktır. Toprak grubundan olan oğlaklar akıl vermeyi ve yardım etmeyi çok sevmektedir.

Ağustos ayında oğlak burçlarının unutulması gereken konu kendilerine zaman ayırmak ve performans gerektiren konularda dikkatli davranmaları olacaktır. Ay boyunca yaşam güçleri ve enerjileri yüksek olacak olan oğlaklar iş hayatında ise bazı çelişkiler yaşayabilir. İş arkadaşları ve birlikte çalışılan kişiler ile duygusal çekişmeler meydana gelebilir. Ortaklıklar konusunda problemler yaşanırken ortaklarınıza göre fikirleriniz imkansız ve uçuk bir görüntü şeklinde ortaya çıkabilir. Fakat oğlakların başarma isteği ve hırsı hiçbir engel tanımadan ilerleyecektir. Oğlak burçları vazgeçmediği noktada her şeyin mükemmel bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktadır.

İlk günlerde şüpheci ve temkinli davranabilecek olan burç sahipleri kendilerini esir ettikleri düşüncelerden ve kaostan kurtulmanın bir yolunu bulmalı ve bu şekilde davranmalıdır. Ağustos ayının ilk haftasında alıngan bir yapıda olabilecek olan oğlaklar yine de romantik olmaktan bir türlü vazgeçmeyecek. Sıkıntılar eşliğinde yaşamayı bırakmaları ve bu durumdan vazgeçmeleri gereken oğlak burçlarının çaba göstermesi gerekmektedir.

Oğlak Burcu Erkeği Özellikleri Nedir, Karakteri Nasıldır?

İnatçı ve dik başlı bir yapıya sahip olan oğlak erkekleri bazı zamanlarda içlerine kapanık olabilir. Diğer taraftan özgüven sahibi ve otoriteri olan burç sahipleri oldukça çalışkan ve etkileyicidir. Oğlak burcu erkekleri son derece yakışıklı hatlara ve çekici bir güce sahiptir ve karşı cinsi kolayca etkisi altına alır. Bazı zamanlarda anlaşılmaz tavırlara sahip olan oğlak burcu erkekleri aslında merhametli ve sevgi doludur fakat bu yönlerini çok fazla gösteremez. Duygusal ve çekingen olan oğlak burcu erkekleri sert bir görüntüdedir.

Oğlak Burcu Erkekleri Fiziksel Özellikleri

Genellikle keskin yüz hatlarına sahip olan oğlak burcu erkeği uzun boyludur ve zayıf bir yapıya sahiptir. Dikkat çekici olan bu erkekler lider ruhudur. Hırslı bir yapıya sahip olan oğlaklar istedikleri işte başarılı olmak için son derece çalışkan özellik gösterir. İyi bir mevki sahibi olmak ve para kazanmak onlar için çok değerlidir. Oğlak burcu erkeklerinin olumsuz özellikleri arasında ise inatçı olmak ve istedikleri şeyden kolay kolay vazgeçmemek gibi durumlar vardır.

Oğlak Burcu Erkeği Aşk ve İş Hayatı

Kolay kolay aşık olmayan ve hayatlarına birine almayan oğlak erkekleri yalnızca bir defa aşık olur ve o kişiye büyük bir bağlılık hisseder. Bu sebeple çok sadakatli olan oğlak burcu erkekleri günübirlik ilişkileri tercih etmektedir. İş hayatında ise çok başarılı olan bu erkekler çalışmayı sever ve çok çalışır.