Oğlak burçları ve yükselen oğlaklar temmuz ayına giriş yaptıkları zamanda kendi burçlarında gerçekleşen bir dolunay ile karşı karşıya gelecektir. Onlar için güvenliğe ve gerçek yaşamın rahatlığını bulmanın zamanı gelmiştir. Bu durum değişiklik gereken sürece güvenmelerini ve ilişkilerinin değişeceğini gösteren bir etki olmaktadır. Artık oğlak burçlarının kapılarına gelen fırsatlarında şüphelerden ve korkulardan arınmaları gerekli olmaktadır. Onlar ait oldukları yere geçme cesaretinde bulunmalı ve hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemelidir.

Bu dolunay 3 Temmuz tarihinde oğlak burunda gerçekleşecektir ve onların hayata karşı nasıl bir pozisyon aldıkları da önemli olmaktadır. Kendileri hakkında alacakları kararlar ve dışarıya verdikleri imajlar doğrultusunda kendilerine hoş davetiyelerde çıkarabilir ve bu yönde hareket edebilir. Ortaklık ya da evlilik gibi konularda da olumlu gelişmeler burç sahiplerinin kapısını çalacaktır.

10 Temmuz tarihi itibarıyla ise eğitim seyahat ve yurt dışı konuları ile ilgili olan alanlarda burç sahiplerinin harekete geçmeleri ve bu alanlarda kendilerini göstermeleri gerekli olmaktadır. İlerleyen süreçte onların burada verecekleri kararlar artı bir değer getirmiş olacaktır.

Burç sahipleri temmuz ortalarında dengelerini bozacak bir borç ya da bir ödeme ile karşı karşıya gelebilir. Sağlıkları hakkında bir sorun varsa ameliyat kararı da alınabilir ve finansal konular onlar için ön planda yer alabilir ortak kazanç vergi miras ve sigorta gibi durumlar da gündemde olacaktır. Oğlak burçları özellikle maddi konular söz konusu olduğunda girişken ve cesur bir şekilde hareket edebilir. Onların gündemlerinde alım satım işlemleri olabilir ve kendilerini heyecanlandıran yatırımlar peşinden gitmek mümkün olabilir.

Ortaklıklar uzun ilişkiler ve aşk konularında burç sahipleri beklenmeyen gelişmeler ile de karşı karşıya gelebilir ve bazı şeylerin tanımını yeniden yapabilir. Temmuz ayının sonlarına doğru burç sahiplerinin sabırlı olması gerekli olmaktadır.